Xử lý thành công ca ung thư hàm mặt xâm lấn rộng

Khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt (B8), Bệnh viện Quân y 175 vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân L.T.N (sinh năm 1990), mắc ung thư hàm trên phải xâm lấn rộng vùng mũi, xoang sàng, xương gò má, xương bướm và sàn ổ mắt phải.

Trước đó, bệnh nhân bị đau kéo dài vùng hàm trên phải, từng được điều trị như bệnh lý răng miệng thông thường nhưng không thuyên giảm.

Ngày 22/6/2026, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Quân y 175 và được xác định mắc ung thư hàm trên phải.

Qua thăm khám, chụp CT, MRI và các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ ghi nhận khối u phá hủy rộng xương hàm trên, xương gò má, hốc mũi, sàn ổ mắt, xâm lấn một phần xương bướm và xoang sàng, nằm sát nền sọ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa do Đại tá, TS BS Nguyễn Việt Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện chủ trì, các bác sĩ xác định phẫu thuật là phương pháp điều trị chính do loại ung thư này đáp ứng kém với hóa xạ trị.

Ê-kíp đã xây dựng kế hoạch phẫu thuật chi tiết, ứng dụng mô phỏng và công nghệ in 3D.

Ca mổ kéo dài hơn 13 giờ, tiến hành cắt bỏ khối u cùng các phần xương bị xâm lấn, gồm xương hàm trên phải, sàn ổ mắt, hốc mũi phải, một phần xương bướm và xoang sàng. Các diện cắt được kiểm tra bằng sinh thiết tức thì, đồng thời nạo vét hạch cổ phải triệt căn.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đã xuất viện và được hướng dẫn tái khám định kỳ.

Sau khi loại bỏ khối u, ê-kíp sử dụng vạt xương mác tự do, tạo hình theo kế hoạch 3D để tái tạo khuyết hổng tầng giữa mặt. Xương được chuyển lên vùng mặt và nối mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu. Sàn ổ mắt được tái tạo bằng lưới titan, kết hợp sử dụng một phần cơ thái dương để trám lấp khuyết hổng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục xạ trị tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đã xuất viện và được hướng dẫn tái khám định kỳ.

Ca phẫu thuật là minh chứng cho hiệu quả phối hợp liên chuyên khoa, ứng dụng công nghệ 3D và kỹ thuật vi phẫu trong điều trị ung thư hàm mặt phức tạp, góp phần nâng cao khả năng phục hồi cấu trúc cho người bệnh.