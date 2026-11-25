Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe khách không có giấy phép lái xe. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo thông tin từ cơ quan Công an cho biết, từ phản ánh của người dân và chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẩn trương kiểm tra, phát hiện, xử lý trường hợp người điều khiển xe khách không có giấy phép lái xe.

Qua xác minh, khoảng 6h30' ngày 25/11, tại Km162, Quốc lộ 21, thuộc địa phận xã Nam Ninh (tỉnh Ninh Bình), Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách BKS 18B-010.xx do ông T.V.Y. (SN 1965, trú tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe không có hành khách và ông Y. không có giấy phép lái xe theo quy định.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.V.Y., với khung phạt tiền dự kiến từ 18 - 20 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện trong thời gian 7 ngày làm việc.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã ô tô T.H., lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, với khung phạt tiền từ 56 - 60 triệu đồng.