Xử lý tài xế xe bán tải lắp đèn trên nóc xe

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về việc xác minh, xử lý phản ánh của người dân qua số điện thoại “đường dây nóng” của đồng chí Cục trưởng và gửi đến trang Facebook của Cục CSGT về hành vi vi phạm của xe ô tô bán tải BKS 43B-667.xx; ngày 9-10, Trạm CSGT Thăng Bình – Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với CAP Điện Bàn Đông liên hệ với chủ phương tiện là ông P. P. H. (sinh năm 1994, trú tại phường Điện Bàn Đông, Tp.Đà Nẵng) để xác minh, làm rõ người điều khiển xe.

Hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn trên nóc xe.

Qua xác minh, chủ phương tiện đã thừa nhận chính là người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm. Cụ thể, vào 21 giờ ngày 8-10, tại đường bê tông dân sinh thuộc tổ dân phố Ngọc Bình, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, ông P. P. H. có hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn trên nóc xe.

Căn cứ kết quả xác minh, Trạm CSGT Thăng Bình đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông P P H về hành vi vi phạm nêu trên. Các hành vi vi phạm được xử lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị địnhsố 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ.

Trạm CSGT Thăng Bình tiến hành xử phạt hành chính.

Mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo đèn trên nóc trả lại hiện trạng xe như ban đầu.

Mỗi phản ánh của người dân là một nguồn thông tin quan trọng giúp lực lượng CSGT kịp thời xác minh, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường.