Lực lượng Cảnh sát giao thông mời người vi phạm lên làm việc, xử lý

Cụ thể, lúc 13 giờ 15 ngày 18-11, tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT về ô-tô khách BKS 43H-066.XX có dấu hiệu vi phạm trên tuyến đường thuộc phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng), Đội CSGT đường bộ số 1 đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là ông N.V.T (1973, trú Thanh Khê, Đà Nẵng). Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế thừa nhận đã điều khiển xe kinh doanh vận tải liên tục quá 4 giờ. Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và doanh nghiệp là chủ phương tiện.