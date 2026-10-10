Xử lý tài xế tự ý lắp đèn nóc xe bán tải gây chói mắt người đi đường

Trước đó, ngày 9-10, Phòng CSGT tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng kèm clip ghi lại hình ảnh xe ô tô bán tải biển kiểm soát 43B-667 tự ý lắp thêm đèn trên nóc và sử dụng đèn có cường độ sáng lớn khi lưu thông. Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo Trạm CSGT Thăng Bình khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Chiếc xe vi phạm

Đến sáng 10-10, lực lượng chức năng làm việc với ông P.P.H. (SN 1994, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), chủ phương tiện. Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận đã lắp thêm đèn trên nóc xe và bật đèn khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường dân sinh vào khoảng 21 giờ ngày 8-10, tại tổ dân phố Ngọc Bình, phường Điện Bàn Đông. Hình ảnh vi phạm sau đó được người dân ghi lại và đăng tải trên nhóm Facebook OFFB.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng CSGT Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Với hành vi vi phạm nêu trên, ông H. có thể bị xử phạt đến 2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; đồng thời phải tháo dỡ đèn lắp thêm, khôi phục tình trạng ban đầu của phương tiện theo quy định.

Lực lượng CSGT mời lái xe về làm việc và lập biên bản xử lý

Theo Phòng CSGT, việc tự ý lắp đặt, sử dụng đèn không đúng quy định có thể gây chói mắt, hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khác, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện, không tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật khi chưa được phép.

Phòng CSGT Đà Nẵng cũng khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh về các hành vi vi phạm giao thông để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Công Hạnh