Xử lý tài xế lái xe quá thời gian quy định
Từ dữ liệu do cơ quan chức năng cung cấp, Đội CSGT đường bộ số 3 (thuộc Phòng CSGT- Công an tỉnh Gia Lai) đã xác minh, xử lý một trường hợp điều khiển xe ô-tô tải quá thời gian quy định.
Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định tài xế Đ.T.Đ. (1990, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải BKS 77C-122.xx vi phạm quy định về thời gian lái xe. Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.T.Đ. về hành vi điều khiển xe ô tô quá thời gian quy định. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe ô tô quá thời gian quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xu-ly-tai-xe-lai-xe-qua-thoi-gian-quy-dinh-post360173.html