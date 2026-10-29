Xử lý tài xế lái xe quá thời gian quy định

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và trong không khí những ngày thu lịch sử trên quê hương cách mạng, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) thông qua 14 nghị quyết quan trọng. Mỗi quyết sách được thông qua đều đong đầy trăn trở của các đại biểu dân cử: làm sao để nguồn lực phát triển sớm đến được với từng bản làng, và làm sao để mỗi chính sách ban hành đều gắn với thực tiễn, từ cuộc sống của mỗi người dân, mỗi cán bộ tại cơ sở.