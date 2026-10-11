Xử lý tài xế lái ô tô vượt ẩu suýt gây tai nạn trên đường phố Thanh Hoá

Ô tô con vượt ẩu suýt gây tai nạn trên đường phố Thanh Hoá. (Nguồn: Công an Thanh Hoá)

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh vừa xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính 1 trường hợp điều khiển ô tô có hành vi vi phạm “vượt xe trong trường hợp không được vượt” và đề nghị xử phạt theo quy định.

Trước đó, ngày 10/10, sau khi nhận phản ánh của công dân thông qua ứng dụng VneTraffic về ô tô mang biển kiểm soát 36B - 044.xx có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Thánh Tông (phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá), Đội CSGT Đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá) vào cuộc xác minh.

Lực lượng CSGT xác định người điều khiển ô tô vi phạm là anh V.V.A (SN 1994, trú phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá) và lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh A về hành vi vi phạm “Vượt xe trong trường hợp không được vượt” quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá làm việc với tài xế V.V.V. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Qua vụ việc trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, mong muốn người dân khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có thể phản ánh trực tiếp trên VneTraffic hoặc qua số điện thoại, zalo của Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá là 070.799.3636 để tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cách đây ít ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cũng phát hiện ô tô biển kiểm soát 36H-188.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông khi lưu thông trên tuyến đường liên xã Nga An (Thanh Hoá). Ngay sau đó, Đội CSGT Đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá) vào cuộc xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và hành vi vi phạm theo quy định.

Kết quả xác minh xác định, khoảng 9h ngày 5/10, anh H.V.T (SN 1984, trú xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa), là người cầm lái ô tô biển kiểm soát 36H-188.xx lưu thông trên tuyến đường liên xã Nga An. Trong quá trình lái xe, anh T. không thắt dây an toàn. Người này còn dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT Đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H.V.T. Trong đó, hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe trên đường được quy định tại điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.