Xử lý tài xế chở người trái phép trên thùng xe tải

Ngày 11/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 29/10, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi chở người trên thùng xe tải trái quy định tại tuyến tỉnh lộ 316C, thuộc xã Thanh Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, phương tiện vi phạm là xe ô tô tải biển kiểm soát 30M-173..., do Trần Ngọc Anh (SN 1979), trú tại xã Minh Đài (Phú Thọ) điều khiển. Tại cơ quan Công an, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế Trần Ngọc Anh.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ với hành vi chở người trên thùng xe tải trái quy định, lái xe dự kiến bị phạt tiền 5.000.000 đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh xe tải chở người trên thùng xe, vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Người ngồi trên thùng xe không được bảo đảm an toàn khi phương tiện phanh gấp, chuyển hướng hoặc xảy ra va chạm.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không thực hiện hành vi chở người trên thùng xe tải trái quy định, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.