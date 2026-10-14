Xử lý tài khoản TikTok đưa thông tin sai lệch về chứng khoán

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), thời gian qua, một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đăng tải video, bài viết chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

Cục An ninh mạng đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và UBCKNN xử lý trường hợp chủ tài khoản TikTok “Kiến Trúc Sư” (@thearchitectvn) đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động cho vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán.

Cụ thể, ngày 25-7, tài khoản này đăng tải các video tự biên tập, đưa ra nhận định mang tính quy chụp về hoạt động cho vay margin, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và môi trường tài chính.

Ngày 21-9, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước tình hình trên, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng; không tin theo hoặc chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

"Các hành vi đưa ra nhận định, cung cấp thông tin sai lệch, sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", đại diện UBCKNN cho biết.