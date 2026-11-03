Xử lý sụt trượt đất khu vực giáp dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê

Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến đất sản xuất, cây trồng và tài sản của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động trực tiếp đến công trình giao thông đang triển khai.

Khu vực sụt lún, sạt trượt đất tại Tổ dân phố Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, giáp Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2), xuất hiện từ cuối tháng 8/2026 kéo dài đến nay. Ảnh tư liệu: Nguyễn Huy Thành/TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, khu vực sạt trượt thuộc Tổ dân phố Cây Xoài, ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích đất khoảng 0,5 ha của hộ ông Vũ Văn Tề. Qua kiểm tra thực địa, cơ quan chức năng ghi nhận tại đây xuất hiện cung trượt cùng nhiều vết nứt trên bề mặt, chiều rộng trung bình khoảng 30-70 cm; độ sụt lún trung bình từ 0,5-1 m.

Vị trí sạt trượt nằm gần đoạn tuyến Km30+000 - Km30+700, phía bên trái tuyến đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê. Đáng chú ý, tại khu vực gần Km30+320, điểm sạt lở chỉ cách mép ngoài taluy dương phía bên trái tuyến khoảng 0,5-1 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến công trình.

Khu vực sụt lún, sạt trượt đất tại Tổ dân phố Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, giáp Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2), xuất hiện từ cuối tháng 8/2026 và kéo dài đến nay. Ảnh tư liệu: Nguyễn Huy Thành/TTXVN

Sự cố đã làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích cây trồng của gia đình ông Vũ Văn Tề, gồm khoảng 500 cây cà phê đang trong thời kỳ kinh doanh, 60 cây sầu riêng mới trồng (trong đó có một số cây đã cho thu hoạch), 20 trụ tiêu và 21 cây điều đang trong thời kỳ kinh doanh. Đáng lo ngại, khu vực này còn có một căn nhà xây dựng kiên cố, diện tích khoảng 120 m². Dù hiện chưa ghi nhận hiện tượng nứt, lún hoặc biến dạng, căn nhà chỉ cách khu vực có dấu hiệu sạt trượt khoảng 5 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tình trạng này tiếp tục diễn biến phức tạp.

Qua đánh giá sơ bộ, cơ quan chức năng nhận định mưa lớn kéo dài là một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng sụt lún, sạt trượt. Nước mưa ngấm sâu khiến các lớp đất bão hòa, làm gia tăng trọng lượng khối đất và áp lực nước trong các lỗ rỗng, đồng thời làm suy giảm khả năng liên kết, ổn định của nền đất. Bên cạnh đó, địa hình sườn đồi có độ dốc lớn, cấu trúc địa chất phức tạp, không đồng nhất, xen lẫn đất đá và có các mạch nước ngầm cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ trượt lở.

Tình trạng sụt lún, sạt trượt đất tại khu vực vườn rẫy của người dân tại Tổ dân phố Cây Xoài, (phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) giáp Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) xuất hiện từ cuối tháng 8/2026 và kéo dài đến nay. Ảnh tư liệu: Nguyễn Huy Thành/TTXVN

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng sụt lún, sạt trượt vẫn đang tiếp diễn, các vết nứt trên bề mặt có xu hướng mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. Trong điều kiện khối đất đã bão hòa nước, cấu trúc địa chất mất ổn định, nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, cung trượt hiện hữu có nguy cơ dịch chuyển, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, đe dọa trực tiếp đến an toàn người dân và khu vực dự án.

Trước tình hình trên, UBND phường Đông Gia Nghĩa đã thông báo cho người dân trong khu vực, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt trượt; đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình ông Vũ Văn Tề chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi nhận thấy nguy cơ mất an toàn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 03 cũng đã mời đơn vị tư vấn khảo sát địa hình, địa chất nhằm xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến dự án.

Nhiều diện tích cây trồng của người dân tại Tổ dân phố Cây Xoài (phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tiếp giáp Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) bị thiệt hại do sạt trượt đất. Ảnh tư liệu: Nguyễn Huy Thành/TTXVN

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo phường Đông Gia Nghĩa tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại khu vực, theo dõi diễn biến sụt lún hàng ngày; duy trì biển cảnh báo, rào chắn, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại, tuyệt đối không để người dân và phương tiện lớn đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, địa phương cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn đo đạc, khảo sát, xác định quy mô và ranh giới khu vực sạt trượt để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Đối với dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 03 được yêu cầu phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến sạt trượt tại khu vực tiếp giáp công trình. Đơn vị tư vấn thiết kế phải rà soát tổng thể hồ sơ khảo sát, thiết kế; tính toán lại các chỉ tiêu về an toàn chịu lực, ổn định công trình và thủy văn, có xét đến những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở đó, đề xuất bổ sung các giải pháp kỹ thuật phù hợp nếu cần thiết, như xây dựng công trình phòng hộ, nắn chỉnh cục bộ hướng tuyến hoặc xây dựng cầu cạn, nhằm bảo đảm an toàn, ổn định công trình trong quá trình thi công và khai thác. Các phương án xử lý phải được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.