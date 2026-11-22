Phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản (Tổng Giám đốc Công ty Bemes) xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Khánh Huy

Nhân văn trên nền tảng thượng tôn pháp luật

Chưa đầy 24 giờ sau khi phiên tòa xét xử vụ án CT6 Kiến Hưng kết thúc tranh luận, chuyển sang nghị án kéo dài, phường Kiến Hưng đã khẩn trương bắt tay vào triển khai những phần việc đầu tiên theo Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị do Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức chiều 20-11, ông Bùi Thanh Bình, Tổ phó tổ dân phố Hưng Thịnh 3 cho biết, qua việc HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND và qua diễn biến phiên tòa, “phần lớn người dân CT6 rất hồ hởi, phấn khởi và đồng tình cao. Người dân chúng tôi rất đồng tình, hoan nghênh Nghị quyết của HĐND thành phố”.

Với phương án cho phép 1.458 căn hộ tồn tại có điều kiện, nhiều gia đình có cơ sở hy vọng giải quyết những vướng mắc pháp lý đã kéo dài; người phải di dời cũng được nhận mức đền bù căn hộ theo giá thị trường.

Sự đón nhận ấy cũng đặt ra yêu cầu giải đáp những băn khoăn rất cụ thể. Đó là việc người phải di dời nhận tiền lúc nào, nơi chuyển đến ra sao; người ở lại được bảo đảm an toàn và hoàn thiện pháp lý theo phương thức nào. Những phản ánh về căn hộ khối đế trong khu lõi tầng thấp thiếu ánh sáng, bí bách, nguy cơ cháy, nổ càng cho thấy việc khắc phục phải gắn với chất lượng sống của cư dân.

Sau khi lắng nghe ý kiến từ đại diện cư dân nhà CT6 Kiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết chỉ đạo UBND phường phải rà soát đến từng nhân khẩu, việc làm của từng thành viên trong gia đình, trường học của con em mỗi hộ dân. Cùng với đó là việc công khai kế hoạch, đối thoại và xây dựng phương án di dời cụ thể. “Đừng để người dân kiến nghị mà không thấy trả lời”, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết nhấn mạnh.

Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố về dự án CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Nắm hoàn cảnh từng nhà để tính chuyện học hành, chăm sóc sức khỏe, ổn định sinh hoạt khi di chuyển là cách lo cho dân sát thực. Sự khẩn trương của phường vì thế có ý nghĩa ngay trong lúc chờ Tòa phán quyết, chuẩn bị chu đáo để chính sách sớm đến với những người đang mong mỏi an cư.

Và đằng sau mong mỏi ấy là những thiệt hại đã được làm rõ trong quá trình tố tụng. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận: Cái sai về phía công ty là tự ý chuyển đổi công năng, sai mục đích sử dụng, từ văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại chuyển đổi sang nhà ở, căn hộ ở lâu dài. Bị cáo thấy sai phạm ở chỗ đấy và “Tôi là người chịu trách nhiệm chính”.

Sai phạm khiến 519 khách hàng mua 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng không được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Trước vấn đề hệ trọng liên quan đến hàng trăm hộ dân, Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Khẳng định trước Hội đồng xét xử, trước các bị hại có mặt tại phiên tòa, Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng - đại diện HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, nghị quyết được ban hành nhằm hiện thực hóa các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Luật Thủ đô, tạo hành lang pháp lý cho thành phố xử lý những tồn tại, vướng mắc trong quản lý đô thị, phát triển đô thị cũng như trật tự đô thị. Mục đích trên hết của nghị quyết chính là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Cho biết thêm, đại diện HĐND thành phố phân tích, trong nội hàm nghị quyết có những điều khoản rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND thành phố ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện, cũng như làm cơ sở để cấp sổ đỏ cho các trường hợp phù hợp với quy hoạch, đủ điều kiện được tồn tại; đồng thời làm cơ sở để xử lý nghiêm các sai phạm.

Ngoài ra, nghị quyết cũng là cơ sở quan trọng để Hà Nội tiếp tục phát triển, cải tạo đô thị, hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm cũng như các quy hoạch cấp dưới.

“Đặc biệt, đây là một trong những nghị quyết quan trọng góp phần thực hiện kỷ cương của thành phố, thượng tôn pháp luật trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai và các nội dung khác có liên quan” - đại diện cơ quan dân cử của thành phố khẳng định.

Về bản chất, nội hàm của Nghị quyết, đại diện HĐND thành phố nhấn mạnh, Nghị quyết là nhằm bảo vệ quyền lợi người dân.

Thứ nhất, Nghị quyết chính là tạo điều kiện để có thể cấp sổ đỏ cho người dân. Đây là một trong những điều kiện rất quan trọng. Bởi có những hộ dân 10-12 năm vẫn chưa có sổ, chưa được bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình. Ngoài ra, còn các quyền lợi liên quan không chỉ là sổ đỏ, như việc học hành của con cái...

Trong trường hợp UBND thành phố thực hiện việc phải di dời người dân ra khỏi những nơi không bảo đảm điều kiện pháp lý, nhất là không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, liên quan đến sinh mạng con người, thì nơi ở mới sẽ phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đặc biệt, chất lượng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phải đồng bộ để người dân đến nơi ở mới hoàn toàn yên tâm an cư, lạc nghiệp, đúng như nguyện vọng của người dân.

“Vừa rồi, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch, các quyết định và tổ chức triển khai thực hiện những nội dung có liên quan. Trong đó, các sở chuyên môn, UBND cấp xã cũng sẽ phải vào cuộc để tính toán, xây dựng phương án hỗ trợ, đền bù cho người dân, bảo đảm tốt nhất có thể và đúng quy định pháp luật” - ông Trần Hợp Dũng thông tin.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên tòa. Ảnh: Khánh Huy

Từ góc độ giải quyết vụ án, bản luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cũng đánh giá, Nghị quyết “là chủ trương, chính sách rất nhân văn, nhằm tạo cơ chế để hạn chế thấp nhất thiệt hại của người dân, giảm thiểu số cư dân bị ảnh hưởng phải di dời trong vụ án này; đảm bảo an sinh xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”.

Bảo đảm quyền lợi cư dân và trách nhiệm thực hiện đến cùng

Với tư cách là cơ quan tham mưu UBND thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND, đại diện UBND thành phố - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Luyện Văn Phương cho biết, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch khắc phục, xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả cũng như bảo đảm điều kiện an sinh cho người dân tại các dự án; đồng thời ban hành các quyết định phê duyệt danh mục công trình tồn tại, công trình phải di dời.

Hiện, thành phố đã chuẩn bị hạ tầng cũng như cơ sở để có thể di dời. Cụ thể, hiện nay, tại các dự án của chủ đầu tư ở khu đô thị Thanh Hà, chủ đầu tư đã bắt đầu khởi công các công trình nhà ở thương mại và nhà ở xã hội để phục vụ việc di dời các căn hộ.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương khẳng định, khi xây dựng chính sách, thành phố đã đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu. Ảnh: Khánh Huy

“Đây là khu đô thị có đầy đủ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, chất lượng bảo đảm. Chủ đầu tư đã khởi công dự án và dự kiến năm 2027 sẽ hoàn thành, có thể bàn giao các căn hộ để những người dân có nhu cầu nhận nhà có thể di chuyển đến” - ông Luyện Văn Phương thông tin.

Cơ sở hạ tầng tại đây bảo đảm khang trang, hiện đại, không bị manh mún như các công trình hiện nay. Theo kế hoạch, việc di dời các hộ dân sẽ hoàn thành trong năm 2027. Đối với những căn hộ phải di dời, Hội đồng định giá cũng đã công bố giá các căn hộ để bảo đảm đền bù thỏa đáng đối với người dân, để người dân không bị thiệt thòi.

Trường hợp người dân lựa chọn nhận nhà ở thì cũng có đầy đủ nơi ở để di chuyển. Trong thời gian chờ di chuyển, người dân có thể tạm cư tại chính căn hộ hiện nay đang ở.

Dự án CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Đỗ Đạt

Đặc biệt, mức bồi thường được xem xét trên cơ sở giá trị tài sản tại thời điểm giải quyết. Trả lời tại phiên tòa, đơn vị thẩm định giá cho biết đã sử dụng cách tiếp cận từ thị trường, phương pháp so sánh với dữ liệu giao dịch chuyển nhượng thành công. Cách xác định này tính đến giá trị thực tế của tài sản sau nhiều năm người dân mua nhà, giúp họ có cơ sở chủ động tìm chỗ ở phù hợp. Sự thỏa đáng của phương án còn được thể hiện ở trình tự thực hiện: Nghị quyết ưu tiên bồi thường, hỗ trợ trước một số nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư; thời hạn 90 ngày bàn giao nhà được tính từ khi nhận đủ tiền bồi thường.

Để các bảo đảm ấy đến được với cư dân, tại phiên tòa, đại diện UBND thành phố cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng rà soát nguồn lực của chủ đầu tư; qua rà soát sơ bộ, chủ đầu tư có đủ nguồn lực chi trả. Nguồn lực được nêu gồm tiền đang tạm giữ tại cơ quan chức năng, các bất động sản và các dự án của chủ đầu tư đang triển khai.

Theo đại diện UBND thành phố, “trong quá trình xem xét dự án này cũng như các dự án khác, cơ quan chức năng đã xem xét đầy đủ các khía cạnh để bảo đảm tài sản của chủ đầu tư. Do vậy, người dân yên tâm sẽ được chủ đầu tư thanh toán đầy đủ theo đúng quyết định, bản án của Tòa án”.

Về phía người chịu trách nhiệm, ông Lê Thanh Thản trình bày nguồn lực sẵn có là khoản tiền cơ quan chức năng đang tạm giữ và nguồn lực tương lai dự kiến từ việc tiếp tục triển khai các dự án tại khu đô thị Thanh Hà.

Trong bản luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cũng nêu rõ, số tiền 530 tỷ đồng của ông Lê Thanh Thản hiện đã được nộp vào tài khoản Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội từ ngày 16-11-2026, số tiền này sẽ tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

Đại diện Ngân hàng BIDV tại thông tin tại phiên tòa. Ảnh: Khánh Huy

Thông tin thêm, đại diện BIDV cũng xác nhận, phía ngân hàng đã có văn bản cam kết cấp tín dụng 1.000 tỷ đồng cho Công ty Bemes với một số điều kiện cụ thể. Đây là nguồn lực để ông Thản bảo đảm khắc phục hậu quả vụ án...

Bức tranh toàn cảnh nêu trên cho thấy chăm lo cho người dân trên nền tảng thượng tôn pháp luật cũng chính là giữ vững kỷ cương pháp luật. Như khẳng định của đại diện HĐND và UBND thành phố Hà Nội trước Hội đồng xét xử, trước cả trăm người bị hại, trước dư luận rằng, khi xây dựng chính sách, thành phố đã đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu. Tất cả chính sách về quyền lợi của người dân đều nằm trong Nghị quyết và cơ quan thực thi sẽ thực hiện để bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân trong vụ án.

Khi người đi được bảo đảm nơi ở, người ở lại được sống an toàn với hạ tầng và tiện ích đầy đủ, tinh thần thượng tôn pháp luật và mục tiêu an cư sẽ cùng được thực hiện - đó là trục nhân văn xuyên suốt của một nghị quyết trách nhiệm trước nhân dân, trước sự phát triển bền vững của Thủ đô.