Xử lý sai phạm tại 12 dự án Mường Thanh: Bảo vệ người dân mua nhà hợp pháp

HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết số 96/2026 quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh.

Danh sách 12 công trình, dự án vi phạm gồm: CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ, Khu nhà ở Xa La.

Theo ông Trần Hợp Dũng, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội, Nghị quyết 96 ra đời là một trong những nội dung đặc thù của đặc thù. Nội dung này hiện thực hóa các quy định hiện hành của Trung ương, đặc biệt là liên quan Luật Thủ đô, tạo điều kiện hành lang pháp lý cho thành phố giải quyết những vấn đề tồn đọng, cũng như giải quyết những bức xúc của người dân trong thời gian kéo dài.

Về giải quyết vướng mắc trong xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai và nhiều vi phạm khác, đây là một trong những nội dung liên quan đến số lượng rất lớn người dân.

Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng. (Ảnh: Văn Tuyến)

Nghị quyết này đi vào cuộc sống cũng hiện thực hóa chỉ đạo của Trung ương trong giải quyết, xử lý những “điểm nghẽn”, vướng mắc và gắn liền với cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm hiện thực hóa quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là các công cụ, giải pháp không chỉ bằng quy định pháp luật và bằng những phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện để có thể giải quyết sớm nhất những điều kiện cũng như quyền lợi cho người dân trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Dũng cho biết thêm, khi các cơ quan soạn thảo xây dựng nghị quyết này, các ban của HĐND cũng như Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã có rất nhiều chỉ đạo. Nội hàm của việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân nằm ở rất nhiều khía cạnh.

“Chúng ta phải nhìn nhận rằng, những người dân đã được cấp sổ, đã mua nhà đủ điều kiện pháp lý, thành phố cũng tạo điều kiện đối với người dân nhưng vẫn đảm bảo những quy định về phòng cháy, đảm bảo quy định về hạ tầng xã hội. Tại rất nhiều khu đô thị trên thành phố Hà Nội, các cháu vẫn phải đi học ở các địa bàn khác, bốc thăm để được đi học trường công, hạ tầng kỹ thuật cũng rất thiếu. Đây là bài toán giải quyết tổng thể các vấn đề vướng mắc, đầu tiên là về pháp lý”, ông Dũng cho hay.

HH Linh Đàm là một trong những dự án thuộc diện áp dụng cơ chế xử lý đặc thù.

Bên cạnh đó, theo Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội, trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của các cơ quan liên quan phải tiếp tục được làm rõ để quyền lợi người dân được đảm bảo về mặt pháp lý với các điều kiện như tạm cư, tái định cư, điều kiện về nơi ăn ở, học hành của các con.

Để Nghị quyết 96 sớm đi vào cuộc sống, ông Dũng cho rằng phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt là chuyên môn của các sở liên quan cũng như của chính quyền địa phương. Chúng ta phải thấy rằng, muốn thành công thì phải nắm được tâm tư, nguyện vọng người dân; phải bố trí tạm cư, tái định cư, đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân cũng như cơ chế đền bù, hỗ trợ thỏa đáng.

Chính vì thế, tất cả các cơ quan có chức năng đều phải vào cuộc để đánh giá, xem xét những gì hợp lý có thể chấp nhận được, có thể điều chỉnh được.

Ông Dũng lấy ví dụ về bổ cập về hạ tầng kỹ thuật, bổ cập về hạ tầng xã hội, tạo điều kiện bổ sung nhà sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, trường trung học, tiểu học để đáp ứng được yêu cầu của người dân.

“Với nội dung liên quan an ninh, tính mạng của người dân, kiên quyết phải vào cuộc để chấm dứt; những nội dung liên quan việc cấp sổ cho người dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng người dân thì phải có những biện pháp rất cụ thể theo từng trường hợp”, ông Dũng nhấn mạnh và cho biết thêm, Ban Đô thị HĐND thành phố sẽ triển khai việc trực tiếp đi khảo sát từng dự án mà nghị quyết có điều chỉnh, để sớm đưa nghị quyết thực sự vào cuộc sống, thực sự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.