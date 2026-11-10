Xử lý sai phạm Mường Thanh: Xem xét thấu đáo, đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân

Từng ngày ngóng thông tin

Vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về xử lý sai phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn. Qua rà soát, hai phường đầu tiên là Định Công và Kiến Hưng xác định sơ bộ, khoảng 382 căn hộ phải di dời, thuộc hai dự án là Kim Văn - Kim Lũ và CT6.

Theo rà soát của phường Định Công, có 246 căn hộ từ tầng 2 - 4, thuộc 4 tòa là CT11 và CT12 A, B, C cần phải di dời để xử lý dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh.

Tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phần vi phạm được xác định di dời là 246 căn hộ từ tầng 2 - 4, thuộc 4 tòa là CT11 và CT12 A, B, C. Còn tại dự án CT6, phường Kiến Hưng xác định, có 126 căn hộ tầng 2 - 3 cả 3 tòa (CT6A , B, C) và 10 căn nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời, tháo dỡ, hoàn trả công năng.

Anh Đ.H.Tr (xin giấu tên), cư dân tầng 2, tòa CT12B (khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ) cho biết, gia đình anh thuộc thế hệ cư dân đầu tiên về đây ở từ năm 2014. Gia đình anh Tr có 4 người, 2 con đang học cấp hai và cấp 3 trên địa bàn.

Theo anh Tr, khi về ở, cho đến nay hơn 10 năm, gia đình hoàn toàn không biết gì về những sai phạm của chủ đầu tư.

Anh Tr chia sẻ, từ khi có thông tin căn hộ đang ở thuộc diện di dời, gia đình anh cũng như nhiều hộ dân khác rất hoang mang, lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

"Chúng tôi an cư ở đây hơn 10 năm, vợ chồng đi làm, con cái học hành ổn định. Chúng tôi chưa hình dung ra nếu phải di chuyển thì thế nào, ở đâu, rồi công việc, học hành của các cháu như nào", anh Tr thở dài.

Khi được trao đổi, anh Tr cũng như các hộ dân khác tại đây đều bày tỏ nguyện vọng không di dời, được an cư tại chỗ.

Trong trường hợp bắt buộc phải di dời, đề nghị chính quyền, chủ đầu tư xem xét, nghiên cứu thấu đáo phương án đền bù, tái định cư. Làm sao đó để người dân không bị thiệt thòi, hơn hết là ổn định cuộc sống, để người lớn đi làm, trẻ con đi học bình thường.

Trên thực tế, quá nửa các căn hộ tại tòa nhà này chưa được cấp sổ. Người dân chỉ nắm được, nguyên nhân là do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Còn việc sai phạm sâu xa ra sao, hầu như người dân không nắm được.

Thông tin với PV Báo Xây dựng, đại diện Ban quản trị chung cư CT12B cho biết, trước đây, nhiều lần người dân đã làm đơn gửi Sở Tài nguyên - Môi trường (cũ) kiến nghị được cấp sổ. Tuy nhiên, nguyện vọng không được đáp ứng, nguyên nhân là do giữa Tập đoàn Mường Thanh và chủ đầu tư cũ dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi sang nhượng dự án.

Bên cạnh đó, một số hạng mục dự án cũng được chủ đầu tư thi công sai phép, làm thay đổi công năng thiết kế.

Còn tại dự án CT6, bà V.T.T (xin giấu tên) chia sẻ, gia đình bà chuyển về đây sinh sống đến nay tròn 12 năm. Khi mua bán đều có hợp đồng bàn giao rõ ràng, hoàn toàn không biết gì về sai phạm của chính dự án mình ở. Chỉ mới gần đây, khi thông tin được báo chí đăng tải, bà T mới biết căn hộ đang ở thuộc diện di dời.

"Nếu buộc phải di dời, chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có phương án hỗ trợ, tái định cư hoặc đền bù hợp lý để người dân ổn định cuộc sống"", bà T nêu ý kiến.

Điều đáng nói, cho đến nay, tất cả 136 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng nêu trên đều chưa được cấp sổ. Nguyên nhân là do 126 căn chung cư bị thay đổi công năng từ mục đích công cộng, thương mại dịch vụ thành nhà ở.

10 căn nhà thấp tầng còn lại cũng bị chủ đầu tư thay đổi công năng vốn quy hoạch là nhà trẻ cao 3 tầng và đường nội bộ thành nhà để bán.

Đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng BQL tòa nhà CT12B (khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ) cho biết, những ngày qua, rất nhiều người dân gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tình hình sự việc.

Tuy nhiên, thực tế đến nay, BQL chưa nắm được thông tin chính thức hay văn bản chính thống về phương án xử lý sai phạm tại tòa nhà.

An cư là mong muốn lớn nhất của người dân sinh sống tại các dự án thuộc diện vi phạm phải xử lý của Tập đoàn Mường Thanh.

Theo ông Nguyễn Sỹ Phong, Phó chủ tịch UBND phường Định Công, những ngày vừa qua, chính quyền đã hai lần tổ chức họp bàn phương án với đại diện trưởng tầng, tổ dân phố, chi bộ… để nắm bắt thông tin.

Theo kế hoạch, trong tháng 10 và 11/2026, phường kiểm tra hiện trạng toàn bộ 246 căn hộ (từ tầng 2 đến tầng 4) tại 4 tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C; thống kê từng tòa, từng tầng, từng căn hộ, xác định tình trạng chính chủ đang ở, cho thuê lại, đã chuyển nhượng; phối hợp liên ngành xác định các hạng mục được phép tồn tại, phải di dời, phải phá dỡ.

Đại diện phường Kiến Hưng cho biết, do những vi phạm tại dự án CT6 đã kéo dài nhiều năm, tác động trực tiếp tới dân sinh nên rất phức tạp. Trong quá trình rà soát, xử lý, phường sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của thành phố, chủ đầu tư. Việc xử lý vi phạm nhằm phù hợp quy hoạch, phòng cháy chữa cháy, nhưng cũng đảm bảo đời sống và quyền lợi của người dân.

Tiếp đến, trong tháng 11 và 12/2026, các đơn vị phối hợp phục vụ xác định giá đền bù, cập nhật danh sách căn hộ phải di dời.

Đồng thời, chuẩn bị phương án vận động, tổ chức di dời, sử dụng diện tích sau di dời và bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch về việc xử lý vi phạm đối với các dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh (hôm 5/11) ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Định Công khẳng định, công tác xử lý vi phạm phải làm nghiêm, nhưng không được chủ quan, nóng vội.

Không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Mọi phương án xử lý, di dời, phá dỡ phải căn cứ kết quả rà soát liên ngành và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Phường Định Công sẽ tập trung xác định chính xác hiện trạng 4 tòa nhà, đối chiếu hồ sơ pháp lý với thực tế, làm rõ các hạng mục có dấu hiệu vi phạm, tồn tại về quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, rà soát số liệu chính xác, khách quan, có kiểm chứng, không chỉ dựa vào báo cáo của chủ đầu tư. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn thành phố xem xét, đề xuất phương án xử lý.

"Quan điểm chung của lãnh đạo thành phố là đồng hành và bảo đảm an sinh xã hội tối đa cho các cư dân. Chính quyền thành phố cũng như phường cam kết đồng hành cùng cư dân", ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh bị xử lý sai phạm: 1. Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội; 2. Dự án công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội; 3. Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại CT5 Tân Triều, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội; 4. Dự án Khu nhà ở Xa La, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội; 5. Dự án nhà ở tại CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội; 6. Dự án tòa nhà hỗn hợp VP3 tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội; 7. Dự án tòa nhà hỗn hợp VP5 tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội; 8. Dự án tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp VP6 phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội; 9. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH1 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. 10. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH2 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. 11. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH3 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. 12. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH4 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.