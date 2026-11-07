Xử lý sai phạm của Mường Thanh: Đảm bảo quyền lợi người dân như thế nào?
Các phương án cụ thể như thế nào, quyền lợi người dân sẽ được đảm bảo ra sao và cách thức thực hiện là những vấn đề đang được dư luận và cư dân tại 12 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh hết sức quan tâm. Đây cũng là nội dung được thể hiện khá rõ trong Nghị quyết số 96 của HĐND thành phố vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 7/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xu-ly-sai-pham-cua-muong-thanh-dam-bao-quyen-loi-nguoi-dan-nhu-the-nao-246261107154010784.htm