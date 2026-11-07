Xử lý sai phạm của Mường Thanh: Đảm bảo quyền lợi người dân như thế nào?

Ngày 7/11, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và tình hình thực hiện các kết luận của lãnh đạo tỉnh về đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường có dự án đi qua và nhà đầu tư dự án.