Quy trình xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên sẽ dừng hẳn sau khi xử lý xong khoảng 3.000 tấn rác còn tồn đọng.

Áp lực xử lý rác thải và vấn đề môi trường

Thời gian gần đây, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là một số cơ sở xử lý phải tạm dừng tiếp nhận rác, trong khi các cơ sở còn lại gặp khó khăn về công suất, công nghệ và điều kiện hạ tầng.

Điển hình, Công ty TNHH Môi trường Sông Công, tại phường Bách Quang, trước đây xử lý khoảng 65 tấn rác/ngày, đã dừng tiếp nhận từ giữa tháng 9/2026. Cùng thời điểm, Nhà máy xử lý rác thải tại phường Phúc Thuận gặp khó khăn do hệ thống lò đốt xuống cấp, công suất xử lý giảm, lượng rác tồn đọng gia tăng.

Trước tình hình đó, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai phương án điều tiết, phân luồng rác thải, trong đó chuyển một phần lượng rác phát sinh tại khu vực phía Nam về khu xử lý Đá Mài, xã Tân Cương. Có thời điểm, lượng rác tiếp nhận tại đây lên tới 370–400 tấn/ngày, vượt khả năng xử lý thực tế, dẫn đến tồn đọng kéo dài.

Để giảm tải, tỉnh đã điều tiết tạm thời một phần lượng rác về các khu xử lý ở Đại Từ và Phú Lương. Tại khu Đá Mài, các đơn vị vận hành tập trung tăng cường phân loại, xử lý rác mới và giải quyết lượng rác tồn lưu. Theo thông tin từ đơn vị vận hành, Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng xanh Asian Bắc Giang đang xử lý khoảng 280 tấn rác mới và hơn 60 tấn rác tồn lưu mỗi ngày.

Cùng với áp lực về khối lượng, khu xử lý Đá Mài còn phát sinh những vấn đề môi trường. Rác tồn đọng kéo dài, hạ tầng và công nghệ xử lý còn hạn chế làm gia tăng nguy cơ phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác, khói bụi, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực lân cận.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên trước đây xử lý khoảng 60 tấn rác/ngày bằng công nghệ lò đốt. Từ ngày 26/9/2026, Công ty đã dừng tiếp nhận rác mới, chỉ tiếp tục đốt khoảng 3.000 tấn rác tồn lưu. Quá trình xử lý này vẫn phát sinh khói.

Theo kế hoạch, sau khi xử lý hết lượng rác tồn đọng, dự kiến từ cuối tháng 12/2026, Công ty sẽ dừng hoạt động xử lý để nghiên cứu, đổi mới công nghệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND xã Tân Cương kiểm tra hiện trạng môi trường trên dòng Sông Công, thuộc địa phận xóm Nam Thái, xã Tân Cương.

Tại xóm Nam Thái, xã Tân Cương, người dân phản ánh tình trạng mùi hôi từ khu xử lý rác ảnh hưởng đến sinh hoạt. Cùng với đó, cũng ghi nhận hiện tượng nước sông Công tại khu vực gần cửa suối Đá Mài có màu bất thường, xuất hiện bọt, mùi hôi và tình trạng cá chết, làm gia tăng lo ngại về chất lượng nguồn nước. Tuy nhiên, nguyên nhân của những hiện tượng này cần được xác định qua kết quả kiểm tra, lấy mẫu và phân tích của cơ quan chuyên môn.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, việc điều tiết lượng rác lớn về Đá Mài là giải pháp tình thế nhằm duy trì hoạt động xử lý trên địa bàn, song cũng làm gia tăng áp lực lưu chứa và kiểm soát môi trường.

Trước những phản ánh của người dân, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm biện pháp thu gom, xử lý nước rỉ rác, kiểm soát khí thải, mùi và nước mưa chảy tràn; đồng thời kiểm tra, lấy mẫu đánh giá chất lượng nước sông Công, để có biện pháp xử lý.

Cùng với đó, các đơn vị xử lý được yêu cầu tập trung giải quyết lượng rác tồn đọng, tăng cường che phủ, phun chế phẩm sinh học, khử mùi và vệ sinh khu vực tiếp nhận. Đây là những giải pháp cấp thiết trước mắt, nhưng để giải quyết căn cơ cần tiếp tục đổi mới công nghệ và tổ chức lại hệ thống xử lý rác thải.

Kỳ vọng từ công nghệ mới và giải pháp lâu dài

Một trong những giải pháp được kỳ vọng góp phần tháo gỡ khó khăn tại Đá Mài là hệ thống xử lý rác thải bằng công nghệ nhiệt phân của Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng xanh Asian Bắc Giang.

Theo đơn vị vận hành, hệ thống đang trong quá trình hoàn thiện, kiểm tra kỹ thuật từng hạng mục, dự kiến đến ngày 25/11/2026 bắt đầu đưa rác vào lò nhiệt phân để xử lý. Các hạng mục còn lại tiếp tục được hoàn thiện từ nay đến cuối năm.

Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng xanh Asian Bắc Giang đã đưa vào vận hành quy trình phân loại xử lý rác bằng phương pháp nhiệt phân áp suất tùy biến.

Theo quy trình được giới thiệu, rác thải sau khi tiếp nhận, cân xác định khối lượng sẽ được phun chế phẩm vi sinh khử mùi, sau đó chuyển qua hệ thống phân loại cơ học. Thành phần hữu cơ được đưa đi ủ vi sinh tạo mùn; nhựa, chai lọ và các vật liệu có khả năng tái chế được thu hồi, chuyển giao cho các đơn vị tái chế. Một phần chất thải khác được phối hợp xử lý tại các cơ sở liên kết.

Đối với những thành phần không thể tái chế, hệ thống sử dụng công nghệ nhiệt phân, tạo ra các sản phẩm dạng khí, lỏng và rắn. Trong đó, khí được thu hồi phục vụ gia nhiệt cho lò; sản phẩm dạng lỏng và rắn được định hướng cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng phù hợp. Công nghệ này được kỳ vọng giảm lượng rác phải chôn lấp, tận dụng tài nguyên và hạn chế tác động đến môi trường.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh rà soát năng lực xử lý của các cơ sở trên địa bàn, xây dựng phương án phân vùng, điều tiết rác thải phù hợp, tránh phụ thuộc quá lớn vào một khu xử lý; đồng thời, thu hút các nhà đầu tư có công nghệ xử lý tiên tiến, phù hợp với điều kiện từng khu vực.

Thực tế, khó khăn trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt không chỉ riêng Thái Nguyên mà còn diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố, nhất là khi đô thị hóa nhanh và dân cư tập trung đông. Việc đầu tư hạ tầng, đổi mới công nghệ đòi hỏi nguồn lực, thời gian và lộ trình. Vì vậy, cùng với sự quyết liệt của tỉnh, rất cần sự đồng thuận, chia sẻ của các ngành, địa phương và cộng đồng.