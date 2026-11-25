Cuối tuần qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 63/2026/QH16 về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp, áp dụng đối với khoảng 2,5 triệu người nộp thuế thuộc trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Chính sách có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028, nhằm tháo gỡ các khoản nợ tồn đọng kéo dài, tạo điều kiện để người nộp thuế hoàn tất thủ tục pháp lý.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028, nhằm tháo gỡ các khoản nợ tồn đọng kéo dài, tạo điều kiện để người nộp thuế hoàn tất thủ tục pháp lý. (Ảnh minh hoạ: Bnews phát).

Một điểm cần lưu ý khi thực hiện Nghị quyết số 63/2026/QH16 là sự khác biệt giữa chính sách xử lý nợ lệ phí môn bài và chính sách xóa tiền chậm nộp của các khoản thuế khác. (Ảnh minh hoạ: Minh Phú - TTXVN).

Luật sư Nguyễn Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Nhung Nguyễn cho rằng, Điều 3 Nghị quyết số 63/2026/QH16 quy định nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tương ứng thuộc phạm vi điều chỉnh được xử lý xóa theo các điều kiện quy định.

Chính sách này hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế thuộc trạng thái 03 và 06, không đặt ra điều kiện phải thanh toán toàn bộ các khoản nợ thuế gốc khác trước khi được xóa những khoản nợ nêu trên.

Trong khi đó, theo Điều 4 Nghị quyết, việc xóa tiền chậm nộp của các khoản thuế khác phải đáp ứng những điều kiện chặt chẽ hơn.

Cụ thể, người nộp thuế phải hoàn thành khoản nợ thuế gốc và tiền phạt vi phạm hành chính về thuế (nếu có); cơ quan thuế đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế; đồng thời không thuộc các trường hợp bị loại trừ theo nghị quyết.

Các trường hợp bị loại trừ gồm người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; hoặc vẫn phát sinh hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ thuế trong thời gian được xác định là không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Quy định có ngoại lệ đối với trường hợp xử lý, thanh lý tài sản còn lại và đã kê khai, nộp thuế phát sinh theo quy định.

Theo Luật sư Nguyễn Tuyết Nhung, yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế gốc và các khoản phạt trước khi được xóa tiền chậm nộp có cơ sở hợp lý về mặt pháp lý và nguyên tắc quản lý thuế.

Bởi tiền chậm nộp phát sinh từ việc người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn, do đó việc xóa khoản tiền này không nên trở thành cơ chế miễn trừ nghĩa vụ thuế gốc, ảnh hưởng đến sự công bằng với những doanh nghiệp đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, tính khả thi của quy định phụ thuộc nhiều vào tình trạng tài chính, tài sản và khả năng liên hệ với người đại diện theo pháp luật của từng doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp còn tài sản hoặc nguồn tiền, việc thanh toán nợ thuế gốc có thể thực hiện được, sau đó hoàn thiện hồ sơ để được xem xét xóa tiền chậm nộp.

Ngược lại, đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động lâu năm, không còn doanh thu, tài sản, khả năng thanh toán nợ thuế gốc rất thấp. Trong khi đó, những trường hợp không còn người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ hoặc chủ doanh nghiệp không hợp tác cũng gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TP HCM cho rằng, yêu cầu hoàn thành tiền thuế gốc và các khoản phạt (nếu có) trước khi được xử lý tiền chậm nộp thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ sự công bằng giữa các chủ thể thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đây cũng là động lực để những doanh nghiệp còn khả năng tài chính chủ động xử lý các nghĩa vụ còn tồn tại.

Tuy nhiên, mức độ khả thi không đồng đều. Với doanh nghiệp còn người đại diện, hồ sơ, tài sản hoặc nguồn lực thanh toán, điều kiện này có thể thúc đẩy việc hoàn tất nghĩa vụ thuế và thủ tục chấm dứt hoạt động. Trong khi đó, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động lâu năm, không còn tài sản hoặc khó xác minh người có trách nhiệm sẽ khó đáp ứng.

Từ thực tế này, các chuyên gia cho rằng cơ quan thực thi cần phân loại hồ sơ theo tình trạng pháp lý, khả năng thu hồi và kết quả xác minh; đồng thời hướng dẫn rõ thủ tục, chứng từ và cách đối chiếu nghĩa vụ thuế.

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện xóa tiền chậm nộp theo Nghị quyết, cần tiếp tục xử lý theo các cơ chế quản lý nợ khác mà pháp luật cho phép, không tự ý mở rộng diện xóa nợ.

Cùng với đó, trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ sở hữu, người quản lý và người đại diện cần được xác định đúng theo loại hình doanh nghiệp và quy định pháp luật, tránh tình trạng buông lỏng nghĩa vụ thuế hoặc áp đặt trách nhiệm vượt quá căn cứ pháp lý.

Về lâu dài, bên cạnh xử lý các khoản nợ thuế tồn đọng, cần nâng cao hiệu quả quản lý ngay từ khi doanh nghiệp thành lập, hoạt động, tạm ngừng cho đến khi chấm dứt hoạt động. Điều này sẽ góp phần hạn chế phát sinh những khoản nợ thuế không còn khả năng thu hồi.