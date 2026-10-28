Xử lý những tồn tại, nâng cao hiệu lực quản lý đô thị

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam:

Bước chuyển quan trọng trong nâng cao hiệu lực quản lý đô thị

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Ảnh: Lại Tấn

Việc HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình, dự án có tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng là động thái cần thiết, thể hiện quyết tâm của thành phố trong giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài. Tôi đánh giá cao quyết định này vì yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đã được đặt ra trong các chủ trương lớn của trung ương, trong đó có Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Việc cụ thể hóa chủ trương bằng cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của Hà Nội sẽ tạo cơ sở để thành phố xử lý các vi phạm quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là ban hành nghị quyết mà còn là tổ chức thực hiện như thế nào để tạo chuyển biến thực chất. Khi xem xét, xử lý vi phạm, cần đánh giá toàn diện các nguyên nhân, trước hết là trách nhiệm của chủ đầu tư, đồng thời làm rõ những bất cập trong quy định pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước qua từng giai đoạn. Với những trường hợp có sự chồng chéo hoặc chưa rõ ràng về cơ chế quản lý, phân cấp, phân quyền, cần xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc để sai phạm tiếp tục kéo dài.

Tôi cho rằng, Luật Thủ đô và các nghị quyết cụ thể hóa luật cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, rõ ràng, dễ thực hiện. Trong bối cảnh Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc phân định thẩm quyền phải đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Bên cạnh đó, thành phố cần đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật đến tận tổ dân phố và người dân, giúp người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình cũng như các cơ chế xử lý, khắc phục hậu quả. Tôi tin rằng, nếu thực hiện đồng bộ những giải pháp này, Nghị quyết sẽ trở thành bước chuyển quan trọng trong nâng cao hiệu lực quản lý đô thị, lập lại kỷ cương pháp luật và xây dựng Thủ đô phát triển bền vững.

Bà Lê Thị Hồng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Minh:

Triển khai Nghị quyết thận trọng, đồng bộ, đúng pháp luật

Tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 28-10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bà Lê Thị Hồng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Minh. Ảnh: Đỗ Đạt

Để Nghị quyết được triển khai hiệu quả, tôi mong muốn thành phố xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch; rà soát cụ thể từng công trình, xác định rõ nội dung khắc phục, nội dung phải tháo dỡ, không hợp thức hóa sai phạm trái quy định. Đồng thời, việc thực hiện cần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đã mua nhà, sinh sống ổn định tại khu đô thị Linh Đàm; làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, có phương án cụ thể về hồ sơ pháp lý, chỗ ở và hỗ trợ người dân trong trường hợp phải di dời.

Bên cạnh đó, tôi mong đợi thành phố gắn việc xử lý vi phạm với khắc phục những bất cập về hạ tầng, nhất là giao thông, trường học, phòng cháy, chữa cháy và các công trình công cộng, bảo đảm an toàn và chất lượng sống của cư dân. Bên cạnh đó, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tiến độ thực hiện và cơ chế giám sát, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh.

Tôi và đông đảo người dân kỳ vọng thành phố triển khai Nghị quyết thận trọng, đồng bộ, đúng pháp luật, vừa bảo đảm kỷ cương quản lý đô thị, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và ổn định đời sống nhân dân.

Ông Cao Mạnh Tiến, cư dân tòa HH3A, Linh Đàm:

Tôn trọng pháp luật, đặt quyền lợi an sinh chính đáng của người dân lên hàng đầu

Là một người dân đang sinh sống tại các dự án chung cư gặp vướng mắc, tôi rất kỳ vọng Nghị quyết mới của HĐND thành phố Hà Nội sẽ tháo gỡ dứt điểm “nút thắt” pháp lý kéo dài suốt nhiều năm qua. Mong muốn lớn nhất của hàng vạn hộ dân là chính quyền sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở để chúng tôi yên tâm an cư sau quãng thời gian dài chịu nhiều thiệt thòi, bất an, lo lắng.

Ông Cao Mạnh Tiến, cư dân tòa HH3A, Linh Đàm. Ảnh: PV

Đối với các công trình được cho phép tồn tại có điều kiện, thành phố cần kiểm tra kỹ lưỡng và bảo đảm đạt đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực xung quanh.

Với những phần công trình bắt buộc phải phá dỡ hay di dời, người dân mong nhận được phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư thỏa đáng, được ưu tiên mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm hoặc mua nhà ở tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện. Đặc biệt, thành phố cần sớm xây dựng phương án tạm cư phù hợp, ban hành hướng dẫn chuyên môn chi tiết cho cấp xã triển khai minh bạch, tạo sự đồng thuận cao để tránh phát sinh rủi ro pháp lý hay mâu thuẫn phức tạp.

Tôi mong muốn việc triển khai Nghị quyết cần giữ vững tinh thần vừa tôn trọng kỷ cương pháp luật, vừa đặt quyền lợi an sinh chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Thưởng, tổ dân phố Ngô Quyền, phường Sơn Tây:Bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân

Tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả nhằm giải quyết những tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại một số công trình, dự án, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị. Tôi cho rằng, đây là quyết sách cần thiết, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của thành phố trong tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tôi đồng tình, ủng hộ chủ trương này bởi muốn Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới thì phải giải quyết những tồn tại từ thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý và có tầm nhìn dài hạn.

Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Thưởng, tổ dân phố Ngô Quyền, phường Sơn Tây. Ảnh: PV

Theo tôi, việc xử lý các dự án có vi phạm cần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, không đồng nghĩa với hợp thức hóa sai phạm. Đặc biệt, người dân mua nhà không thể phải gánh chịu thiệt hại do vi phạm của chủ đầu tư. Việc khắc phục hậu quả phải gắn với bảo đảm an toàn công trình, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng sống, quyền lợi của cư dân.

Từ thực tiễn đời sống, tôi cho rằng, với những dự án phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để phát triển hạ tầng, người dân sẵn sàng chia sẻ, ủng hộ lợi ích chung nếu được thông tin đầy đủ, được lắng nghe và bảo đảm quyền lợi chính đáng. Chẳng hạn, tại khu vực Sơn Tây, dự án mở rộng trục đường phía Tây Hà Nội theo hướng tuyến qua đường 32, liên quan đến khoảng 1.500 hộ dân, được kỳ vọng tạo chuyển biến về giao thông và diện mạo đô thị. Điều người dân mong muốn là phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thỏa đáng, nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ.

Tôi tin rằng, khi Nghị quyết được triển khai nghiêm túc, gắn xử lý vi phạm với bảo vệ quyền lợi nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, chủ trương đúng đắn của thành phố tiếp tục nhận được sự đồng thuận cao hơn, góp phần giải quyết những vấn đề tồn động, tạo nền tảng để Hà Nội phát triển văn minh, hiện đại, bền vững.