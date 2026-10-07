Xử lý nhóm thiếu niên chạy xe do trộm cắp mà có, dùng hung khí khiêu khích người đi đường

Ngày 07/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã xác minh làm rõ và đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thiếu niên liên quan vụ trộm cắp xe mô tô và vụ việc sử dụng hung khí khiêu khích người đi đường.

Các đối tượng N.Đ.K. và V.M.T. điều khiển xe máy (do trộm mà có), dùng hung khí khiêu khích người đi đường.

Vào ngày 05/10/2026, thực hiện kế hoạch tuần tra phòng, chống tội phạm xâm phạm nhân thân và các hành vi vi phạm pháp luật khác, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, phát hiện 2 thiếu niên đang ngồi bên cạnh xe máy hiệu Wave Alpha màu xanh, không gắn biển số.

2 thiếu niên và phương tiện có nhiều điểm tương đồng với các đối tượng xuất hiện trong đoạn clip điều khiển xe máy vi phạm trật tự ATGT, sử dụng hung khí khiêu khích người đi đường trên đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường vào sáng 04/10/2026 được đăng tải trên mạng xã hội.

Công an kiểm tra hành chính, xác định 2 thiếu niên là N.Đ.K. (SN 2009, trú phường An Khê) và V.M.T. (SN 2009, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). K. và T. thừa nhận chính là 2 người xuất hiện trong đoạn video nói trên.

Tổ công tác còn làm rõ chiếc xe máy hiệu Wave Alpha mà các đối tượng sử dụng là tài sản do K. cùng với H.G.H. (SN 2010, trú phường Hòa Khánh) trộm cắp vào trưa 03/10/2026 tại phường An Hải. Công an triệu tập H. đến làm việc. Cả H. và K. thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe này.

Phòng CSHS đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng các đối tượng H. và K. đến Công an phường An Hải để tiếp tục điều tra, xử lý. Riêng đối tượng T. có hành vi dùng kéo kim loại khiêu khích người đi đường hiện chưa đủ căn cứ xử lý nên Phòng CSHS bàn giao T. cho gia đình bảo lãnh, quản lý.

Các đối tượng N.Đ.K. và V.M.T. cùng tang vật.