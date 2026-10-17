Theo tài liệu điều tra, vụ việc xuất phát từ việc xem các video trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh lạng lách, thách thức nhau để thể hiện bản thân. Tối 19/9, Đ.V.T.T (SN 2010, trú tại xã Phú Hồ, TP Huế) đã rủ rê nhiều thanh thiếu niên khác tụ tập, chạy xe trên đường và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang tuýp sắt, dao kiếm "đại náo" đường phố ở Huế.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Đ.V.T.T cùng các đối tượng đến khu vực bãi đất gần nhà lấy 4 cây tuýp sắt dài khoảng 3m phân phát cho các thành viên. Sau đó, cả nhóm sử dụng xe mô tô di chuyển từ địa bàn xã Phú Hồ đến phường Phú Bài rồi tiến thẳng về trung tâm TP Huế.

Đến khoảng 0h 30 ngày 20/9, khi đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, nhóm của Đ.V.T.T gặp một nhóm thanh thiếu niên khác do P.T.N (SN 2007, trú tại phường Hương Trà, TP Huế) tham gia.

Nhóm này cũng mang theo các loại hung khí như dao, kiếm và vỏ chai bia, điều khiển phương tiện với tốc độ cao và lạng lách trên đường. Hai nhóm sau đó nhập lại thành đoàn gồm 16 thanh thiếu niên sử dụng 6 xe mô tô, xe máy điện, tiếp tục di chuyển qua hàng loạt tuyến đường trung tâm như Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Nội, Lê Lợi, Bà Triệu, Tố Hữu…

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục thay đổi vị trí ngồi, hoán đổi phương tiện, hung khí và nhặt thêm nhiều vỏ chai bia mang theo. Nhóm thanh thiếu niên mang theo tuýp sắt, dao, kiếm, chạy thành nhóm với tốc độ có thời điểm trên 80 km/h, lạng lách, đánh võng trên đường.

Hành vi nguy hiểm này khiến người tham gia giao thông hoảng sợ, phải né tránh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự địa phương.

Công an TP Huế đang làm rõ nhóm 16 thanh thiếu niên mang hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, khoảng 2h 30 cùng ngày, khi quay lại khu vực vòng xuyến gần siêu thị Aeon, nhóm của Đ.V.T.T tiếp tục truy đuổi một nhóm thanh niên khác không rõ lai lịch do nghi ngờ bị thách thức. Sau đó, nhóm này di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc TP Huế rồi mới giải tán về nhà.

Quá trình thực hiện, một số đối tượng đã dùng điện thoại quay video, chụp ảnh cảnh chạy xe tốc độ cao, mang hung khí đăng lên tài khoản TikTok nhằm khoe chiến tích, thể hiện bản thân và khiêu khích các nhóm khác.

Qua kiểm tra điện thoại thu giữ, cơ quan điều tra đã trích xuất nhiều hình ảnh, video liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm. Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, người làm chứng và chính quyền địa phương xác định hành vi của nhóm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, sinh hoạt của người dân, hoạt động kinh doanh và hình ảnh du lịch của địa phương.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên bị tác động bởi nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội, bắt chước hành vi nguy hiểm để gây chú ý. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật