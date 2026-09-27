Xử lý nhóm thanh niên vi phạm giao thông còn khiêu khích đăng lên mạng

Ngày 27/9, Cục CSGT cho biết, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một đoạn clip do nhóm thanh niên tự quay và đăng tải, ghi lại quá trình điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông có nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển trên tuyến QL3B qua địa bàn xã Yên Nguyễn, tỉnh Tuyên Quang, nhóm thanh niên có lời lẽ chửi, khiêu khích, kích động đối với một nhóm thanh niên trên địa bàn xã khác, sau đó quay lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi phát hiện nội dung trên, Tổ CSGT Chiêm Hóa, Trạm CSGT Hàm Yên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an các xã Yên Nguyên, Hòa An, Kim Bình, Tân Mỹ, Minh Quang tiến hành xác minh, làm rõ. Qua xác minh xác định, khoảng 00h30 ngày 23/9, tại đoạn Quốc lộ 3B thuộc thôn Khuân Hang, xã Yên Nguyên, có một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Lực lượng chức năng đã xác định 12 trường hợp có liên quan.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định các trường hợp trên đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm TTATGT, trong đó có một số đối tượng từ 14 đến 18 tuổi, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm; chở 2 người trên xe; xe không có gương chiếu hậu bên trái; xe không gắn biển số và có trường hợp gắn biển số che, dán lên số của biển số xe.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên thừa nhận các hành vi vi phạm. Tổ CSGT Chiêm Hóa, Trạm CSGT Hàm Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định; đồng thời thông báo đến nhà trường để phối hợp giáo dục, xử lý.

Phòng CSGT Tuyên Quang khuyến cáo, các thanh thiếu niên đừng biến mạng xã hội thành nơi giải quyết mâu thuẫn Việc sử dụng mạng xã hội để chửi, khiêu khích, kích động giữa các nhóm thanh niên không chỉ dễ làm phát sinh mâu thuẫn ngoài đời thực mà còn có thể tạo ra những hệ quả khó lường khi nội dung được chia sẻ, bình luận và lan truyền trên không gian mạng.

Cùng với đó, việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và thực hiện các hành vi vi phạm khác là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển và những người tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em; không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển, đồng thời nhắc nhở con em có cách ứng xử phù hợp, không sử dụng mạng xã hội để chửi, khiêu khích, kích động hoặc giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện các hành vi vi phạm TTATGT, người dân có thể ghi lại hình ảnh, cung cấp cho Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang hoặc gửi qua Fanpage Phòng CSGT để lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.