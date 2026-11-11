Xử lý nhóm thanh niên bốc đầu xe, nẹt pô giữa đêm ở TPHCM

XEM CLIP (Nguồn: Người dân cung cấp)

Chiều 11/11, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan đến vụ nhóm thanh niên chạy xe máy bốc đầu, nẹt pô trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân.

Theo đó, V.V.Tr. (SN 2008, quê Quảng Trị) bị lập biên bản về hành vi không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

L.H.Th. (SN 2004, quê Cà Mau) được xác định có hành vi không đội mũ bảo hiểm, không có bộ phận giảm thanh pô xe, không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe.

CSGT đã tạm giữ 2 xe máy liên quan, đồng thời tiếp tục xác minh chủ phương tiện để xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Trước đó, qua theo dõi mạng xã hội Facebook, Công an phường Linh Xuân phát hiện một tài khoản đăng tải clip phản ánh nhóm thanh niên chạy xe máy có hành vi bốc đầu, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm trên đường Kha Vạn Cân, đoạn chợ Thủ Đức. Hành vi này gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân vào đêm khuya.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Nguồn tin cung cấp

Công an phường Linh Xuân đã phối hợp Đội CSGT Cát Lái xác minh tại khu vực số 677 Kha Vạn Cân, qua đó xác định những người liên quan là Tr., Th. và S. (ngồi sau xe).

Làm việc với công an, nhóm này cho biết đang làm thợ sửa xe tại một tiệm ở đường Kha Vạn Cân.

Theo lời khai, khoảng 22h30 ngày 10/11, sau khi tiệm hết khách, nhóm này lấy xe máy chạy thử từ tiệm về hướng cầu Ngang khoảng 300m rồi quay lại. Đồng thời, nhóm này thừa nhận các hành vi vi phạm như trên.

Bắc Ninh: Xử phạt nam thanh niên đăng hàng loạt video nhóm trẻ mang hung khí lên mạng

Cũng trong ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, vừa xử phạt hành chính một nam thanh niên 7,5 triệu đồng vì đăng tải, phê duyệt nhiều video ghi cảnh các nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, lạng lách, đánh võng trên đường lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện H.V.D. (SN 2007, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng; hiện ở xã Hoài Đức, Hà Nội) có hành vi đăng tải và phê duyệt nhiều video vi phạm trên Facebook.

Công an TP Bắc Ninh làm việc với H.V.D.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 1-10/2026, H.V.D. trực tiếp đăng tải 24 video và phê duyệt đăng tải 6 video lên hai nhóm Facebook có tên "Trẻ Becllin" và "Trẻ Quế Võ".

Nội dung các video ghi lại cảnh nhiều nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo các loại hung khí nguy hiểm như kiếm, phóng lợn, vỏ chai bia... di chuyển trên các tuyến đường vào ban đêm.

Đáng chú ý, những người xuất hiện trong video còn có hành vi lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh xác định hành vi của H.V.D. là "Cung cấp, chia sẻ thông tin gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự".

Ngoài bị xử phạt hành chính, nam thanh niên này bị buộc gỡ bỏ toàn bộ 30 video vi phạm đã đăng tải trên hai hội nhóm Facebook nói trên, đồng thời phải thực hiện vô hiệu hóa hai nhóm "Trẻ Quế Võ" và "Trẻ Becllin".

Ký Long