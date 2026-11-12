Xử lý nhóm 'quái xế' lạng lách, vượt đèn đỏ

Ngày 12/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm 4 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Nga Sơn.

Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 22 giờ 54 phút ngày 03/11, tại tuyến đường Từ Thức (xã Nga Sơn), một nhóm thanh thiếu niên điều khiển 2 xe mô tô có hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã phối hợp với Công an xã Nga Sơn nhanh chóng vào cuộc truy xét, làm rõ các đối tượng liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36C1-568.xx là M.D.T. (SN 2007, trú tại xã Nga Sơn) chở theo N.H.P.N. (SN 2008, trú tại xã Ba Đình). Xe mô tô còn lại mang biển kiểm soát 36AG-047.xx do P.N.Q. (SN 2008, trú tại xã Nga Sơn) điều khiển, chở theo N.N.P. (SN 2009, trú tại xã Nga Thắng).

Lực lượng chức năng xác định nhóm thanh thiếu niên này đã thực hiện hàng loạt lỗi vi phạm nghiêm trọng như: Lạng lách, đánh võng trên đường bộ; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, lực lượng Công an khuyến cáo các gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.