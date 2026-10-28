Xử lý nhóm đối tượng livestream tự gây thương tích để thu hút người tặng quà

Ngày 27/10, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp có biểu hiện “giang hồ mạng”, đăng tải nội dung thách thức pháp luật, cổ xúy bạo lực và livestream phản cảm nhằm trục lợi trên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Thắng. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Điển hình là trường hợp Nguyễn Tấn Thắng (SN 1993, trú xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Thắng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên đăng tải các bài viết mang màu sắc “giang hồ” trên mạng xã hội.

Tối 12/7/2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Thắng cùng em ruột là Nguyễn Tấn Lợi (SN 1995) dùng hung khí đánh anh Lê Trung K. tại một quán nhậu trên địa bàn xã Cam Lộ.

Ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thắng, Lợi về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cũng trên địa bàn xã Cam Lộ, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Văn Nhân (SN 2007), Phạm Anh Tuấn (SN 2006) thường xuyên tổ chức livestream trên nền tảng TikTok với nội dung tự gây thương tích nhằm thu hút người xem và nhận quà tặng.

Qua các phiên livestream, Nhân thu lợi gần 2,3 triệu đồng, trong khi Tuấn thu lợi hơn 231.000 đồng.

Hình ảnh các đối tượng livestream tự gây thương tích trên TikTok. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Đáng chú ý, cả Nhân và Tuấn đều đã bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào tháng 11/2025 và đang chờ thi hành án.

Đối với hành vi đăng tải nội dung, hình ảnh không phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội trên không gian mạng, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 17,5 triệu đồng.

Ngoài ra, cả 2 còn bị tịch thu điện thoại sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ hoặc cổ xúy những nội dung bạo lực, phản cảm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

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