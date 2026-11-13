Xử lý nhiều xe đầu kéo dừng, đỗ không đúng quy định quanh KCN Sóng Thần

Trưa 13/11, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM đã lập biên bản vi phạm hành chính với hàng loạt phương tiện là xe tải, xe đầu kéo kéo theo thùng container dừng đỗ không đúng quy định tại khu vực tuyến ĐT743, quanh khu công nghiệp Sóng Thần.

Thời gian qua, ghi nhận tình trạng ô tô, xe đầu kéo dừng đỗ xe không đúng quy định, gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây ùn tắc… tại các tuyến đường như ĐT743, các tuyến đường trong KCN Sóng Thần.

Trước tình hình trên, Đội CSGT Rạch Chiếc đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Khu vực cổng KCN Sóng Thần có biển báo cấm dừng, đỗ.

Một trường hợp dừng, đỗ xe bị xử lý.

Sáng 13/11, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc tổ chức tuần tra trên đường Độc Lập thì phát hiện xe đầu kéo biển số 51D-0899… kéo theo rơ-moóc đang đậu ngay dưới lòng đường, gần cổng chào KCN nhưng không có biển cảnh báo nên đã tiến hành kiểm tra xử lý.

Tài xế N. cho biết, xe bị kẹt thắng nên đậu để gọi thợ tới sữa chữa. Do trên xe không có dụng cụ bảng cảnh báo nên không đặt trước và sau xe để cảnh báo cho người đi đường.

Tổ công tác đã chỉ rõ lỗi vi phạm của lái xe: “Không báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc không đặt biển cảnh báo “Chú ý xe đỗ” theo quy định trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật (hoặc bất khả kháng khác) buộc phải đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ xe”.

Xe đầu kéo đậu trên vỉa hè.

Xe tải đậu trên vỉa hè đường ĐT743.

Xe đầu kéo dừng, đỗ tại đường Thống Nhất.

Lực lượng chức năng xử lý các hành vi vi phạm.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế N. lỗi vi phạm theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tại tuyến đường ĐT743, tài xế đậu chiếc xe đầu kéo trên vỉa hè cũng bị CSGT mời làm việc và lập biên bản vi phạm. Tương tự, một xe tải khác đậu xe trên vỉa hè trên tuyến đường này cũng bị lực lượng CSGT xử lý.

Tại đường Thống Nhất trong KCN Sóng Thần, nơi có biển cấm dừng, đỗ xe, tổ công tác cũng đã phát hiện và xử lý thêm 2 trường hợp là xe đầu kéo dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ các quy định và pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối tuân thủ các biển báo giao thông đã được cơ quan chức năng lắp đặt tại các tuyến đường.

Các tuyến đường trong và xung quanh các khu công nghiệp thường có lưu lượng người tham gia giao thông lớn, xe tải, xe container nhiều.

Do đó, việc các xe ô tải, xe container dừng đỗ không đúng quy định, dừng tại đường có biển cấm tiềm ẩn nguy cơ lớn về tai nạn giao thông, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Mọi hành vi vi phạm như: đậu, đỗ xe lấn chiếm lòng, lề đường trái quy định, dừng đậu xe tại khu vực đường có biển cấm đều bị xử phạt nghiêm.

Thời gian tới, Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ phối hợp với công an địa phương tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.