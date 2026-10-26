Xử lý nhiều vi phạm giao thông qua phản ánh của người dân

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triển khai xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến xe máy đi trên vỉa hè và xe container chở hàng làm rơi vãi xuống đường.

Theo đó, Đội CSGT Hàng Xanh tăng cường tuần tra, kiểm soát, ghi hình các trường hợp điều khiển xe máy lưu thông trên vỉa hè để xác minh, xử lý theo quy định.

Hành vi này không chỉ xâm phạm không gian dành cho người đi bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là tại các khu vực đông dân cư, trường học.

Xử phạt trường hợp đi xe máy trên vỉa hè.

Thông qua công tác ghi hình và tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp xe máy đi trên vỉa hè để xử lý, trong đó có hình thức phạt nguội.

Theo quy định được Phòng CSGT thông tin, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè có thể bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CSGT đề nghị các chủ phương tiện có vi phạm chủ động liên hệ Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp giải quyết, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Dù mức xử phạt cao nhưng nhiều người vẫn đi trên vỉa hè.

Cũng theo Phòng CSGT, Đội CSGT số 1 vừa xác minh, xử lý trường hợp xe container chở mạt cưa làm rơi vãi hàng hóa trên tuyến ĐT 746, đoạn qua phường Tân Hiệp, TP.HCM.

Trước đó, ngày 22/10, đơn vị tiếp nhận phản ánh của người dân về xe container biển số 50RM-1XX.X9 lưu thông trên tuyến đường này, để mạt cưa rơi vãi xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là ông N.D.T (sinh năm 1994, cư trú tại tỉnh Tây Ninh) và mời đến làm việc.

CSGT làm việc với tài xế xe container chở mạt cưa làm rơi vãi hàng hóa trên tuyến ĐT 746, đoạn qua phường Tân Hiệp, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và ký biên bản xử phạt hành chính về hành vi điều khiển xe ô tô container làm rơi vãi hàng rời xuống đường.

Theo quy định được cơ quan chức năng viện dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 2-4 triệu đồng.

CSGT khuyến cáo, việc để hàng hóa rơi vãi trong quá trình vận chuyển có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

CSGT quay hình các trường hợp vi phạm.

Các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và tài xế cần kiểm tra việc sắp xếp, chằng buộc, che chắn hàng hóa trước khi lưu thông, bảo đảm không để hàng hóa rơi xuống đường.

Người dân khi phát hiện vi phạm, tai nạn hoặc tình trạng ùn tắc giao thông có thể cung cấp thông tin, hình ảnh cho Phòng CSGT Công an TP.HCM qua số trực ban 0693 187.521, đường dây nóng 0326 08.08.08 hoặc email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.