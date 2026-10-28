Xử lý nhiều trường hợp bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều tại Tương Mai, Hà Nội

Video nhiều người bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều tại Tương Mai, Hà Nội:

Đi ngược chiều để tiết kiệm vài phút, người dân đối mặt nguy cơ va chạm giao thông. (Video: Linh Vũ)

Tình trạng người dân đi ngược chiều trên đường Vành đai 2.5, đoạn qua phường Tương Mai (Hà Nội), tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, gây cản trở giao thông, đặc biệt tại khu vực nút giao Trương Định - Tân Mai.

Theo ghi nhận thực tế, một số người điều khiển xe máy lựa chọn rẽ trái từ ngõ 553 đường Giải Phóng hoặc đường bờ sông Sét ra đường Vành đai 2.5 (đoạn Kim Đồng) để rút ngắn quãng đường di chuyển, thay vì đi theo hướng lưu thông được tổ chức.

Khi đến khu vực nút giao Trương Định - Tân Mai, các phương tiện có hành vi đi ngược chiều đường lại bất chấp nguy hiểm cắt ngang dòng xe đang di chuyển đông đúc, tạo ra những tình huống giao thông phức tạp.

Vì vội đi làm, đi học và ngại di chuyển vòng xa, một số người đi xe máy lựa chọn đi ngược chiều trên đường Vành đai 2.5, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh Thành Long)

Một số người vi phạm đưa ra lý do đi làm, đi học vội, đã quen với lộ trình hằng ngày và không muốn phải di chuyển vòng xa. Tuy nhiên, việc tiết kiệm một đoạn đường bằng cách đi ngược chiều có thể khiến người điều khiển phương tiện đối mặt với nguy cơ va chạm trực diện hoặc va chạm với các phương tiện đi đúng hướng. Tại khu vực có mật độ giao thông cao, hành vi này còn có thể khiến các phương tiện khác phải phanh gấp, chuyển hướng đột ngột, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc hoặc tai nạn giao thông.

Sáng 28/10, Công an phường Tương Mai phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp đi ngược chiều trên tuyến đường Vành đai 2.5. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 8 trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Tưởng đi ngược chiều sẽ tiết kiệm thời gian, một số tài xế xe ôm trên đường Vành đai 2.5 (Hà Nội) không những mất khách mà còn phải nhận biên bản xử phạt vì vi phạm giao thông. (Ảnh Thành Long)

Trao đổi về tình trạng trên, Trung tá Trần Quang Trung, Phó Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Tương Mai, cho biết lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo đại diện Công an phường Tương Mai, việc đi ngược chiều không chỉ vi phạm quy định giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người vi phạm và những người đi đường khác. Người dân cần thay đổi thói quen di chuyển tùy tiện, không vì muốn rút ngắn quãng đường hoặc tiết kiệm thời gian mà lựa chọn hướng đi không đúng quy định.

Hành vi đi ngược chiều tưởng chừng chỉ một đoạn ngắn để tiết kiệm thời gian, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây cản trở giao thông và khiến người vi phạm bị xử phạt theo quy định. (Ảnh Thành Long)

Đại úy Dương Hồng Quang, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với công an cơ sở để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân cũng sẽ được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế tình trạng đi ngược chiều và phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và hướng lưu thông được tổ chức; chủ động tính toán lộ trình, dành đủ thời gian di chuyển, không vì vội vàng mà đi ngược chiều hoặc cắt ngang dòng phương tiện. Khi lưu thông qua các nút giao đông đúc, người dân cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện đúng quy định để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, người điều khiển xe máy đi ngược chiều đường một chiều hoặc đường có biển ‘Cấm đi ngược chiều’ bị phạt từ 4–6 triệu đồng. Đối với người điều khiển ô tô vi phạm hành vi tương tự, mức phạt là 18–20 triệu đồng.