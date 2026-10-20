Xử lý nhiều tài xế lái ô tô kinh doanh vận tải quá số giờ quy định

Ngày 20/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.H.T. (SN 1968, ngụ phường Phước Hậu), tài xế ô tô tải biển số 65C-095.XX, về hành vi điều khiển ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định.

Tại cơ quan Công an, ông T. thừa nhận hành vi điều khiển ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định, vi phạm khoản 1, Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Căn cứ điểm b, khoản 5, Điều 21 Nghị định số 168 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tài xế bị xử phạt 4 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT lập biên bản đối với tài xế vi phạm.

Phòng CSGT cũng lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 10 triệu đồng đối với chi nhánh Công ty cổ phần S.V.N. về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Phòng CSGT, qua phản ánh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp tài xế vi phạm quy định nêu trên. Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo, lái xe quá thời gian quy định là hành vi nguy hiểm. Việc điều khiển phương tiện liên tục trong thời gian dài khiến tài xế mệt mỏi, giảm khả năng phản xạ, dễ ngủ gật, làm tăng nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông.

Để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, Phòng CSGT đề nghị tài xế chấp hành nghiêm quy định về thời gian lái xe, không lái xe liên tục quá 4 giờ, trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.