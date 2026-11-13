Xử lý nhiều cá nhân thông tin sai sự thật về 5 hiệu trưởng từ chức ở Huế

Các trường hợp này đều cư trú tại TP Huế, gồm: H.T.N.N (sinh năm 1999, ở phường An Cựu); N.T.T.B (sinh năm 1997, phường Kim Long); Đ.T.K.L (sinh năm 2003, phường Thủy Xuân); N.P.T (sinh năm 2009, xã Hương An) và N.T.T.U (sinh năm 1998, phường Phú Xuân).

5 trường hợp liên quan hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Trước đó, khi một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, nhiều tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Threads đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi của nhiều cá nhân; đồng thời thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm, tin rằng những thông tin này là xác thực.

Một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân và bình luận theo hướng tiêu cực để thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác.

Các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật làm việc với cơ quan công an

Tại buổi làm việc với công an, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải và chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Sau khi được cán bộ công an phân tích và phổ biến pháp luật, những người này nhận thức được tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin sai lệch, cam kết không tái phạm.

Căn cứ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.