Kíp trực tại Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: THÙY DUNG)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay, Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài đã kích hoạt phương án xử lý tình huống có vật thể bay trong vùng cấm bay, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó theo quy định.

Trong thời gian xử lý tình huống, công tác điều hành bay được triển khai chủ động, thận trọng; phương án khai thác được điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến bay. Một số chuyến bay được điều tiết chờ hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị theo phương án điều hành.

Đến 14 giờ 32 phút cùng ngày, các cơ quan chức năng đã xác minh vật thể là một chiếc diều màu cam đỏ và tổ chức thu hồi. Sau khi tình huống được xử lý, hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã được khôi phục bình thường trở lại.

Việc chủ động tiếp nhận thông tin, kích hoạt phương án xử lý và phối hợp kịp thời giữa Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài với các cơ quan, đơn vị liên quan đã góp phần bảo đảm an toàn hoạt động bay, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại cảng hàng không.

Kíp trực điều hành bay tại Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài. (Ảnh: THÙY DUNG)

Sự việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn hàng không. Người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, không thả diều, sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không tại khu vực cảng hàng không, sân bay và vùng phụ cận.