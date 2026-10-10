Xử lý nhanh đám cháy nhà tạm trong khi diễn tập PCCC

Đám cháy được phát hiện trong lúc diễn tập phương án PCCC. Ảnh: Đức Tuấn

Cụ thể, khoảng 12h05 ngày 9-10, xảy ra cháy tại căn nhà tạm số 62, tổ dân phố số 28, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo phường đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp xử lý đám cháy.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND phường, lực lượng tại chỗ, an ninh cơ sở và dân phòng phối hợp hỗ trợ chữa cháy, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện để Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 và khu vực số 9 triển khai đội hình, dập tắt đám cháy sau 10 phút.

Đám cháy được dập tắt sau 10 phút. Ảnh: Đức Tuấn

Thông tin ban đầu, diện tích cháy là căn nhà tạm khoảng 40m2, nằm sâu trong ngõ. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Vụ việc xảy ra ngay sau hoạt động thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư, một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn và yêu cầu phải duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó tại mọi thời điểm.

Từ hoạt động tuyên truyền, thực tập phương án tại Tổ dân phố số 10 và vụ cháy xảy ra tại ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai tiếp tục xác định công tác phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nâng cao năng lực xử lý tình huống ngay từ cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn phường Hoàng Mai.

Đối với địa bàn nằm sâu trong ngõ nhỏ, việc tiếp cận hiện trường và triển khai phương tiện chữa cháy đòi hỏi lực lượng chuyên nghiệp phải chủ động đánh giá tình hình, lựa chọn phương án tiếp cận phù hợp, nhanh chóng tổ chức đội hình chữa cháy và phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ. Sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp, kết hợp với sự chỉ đạo kịp thời của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của các lực lượng tại chỗ, đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tình huống.