Xử lý nhà, đất dôi dư: Trung ương hoàn thành xử lý 84,5%, địa phương đạt 70%

Trung ương còn 799 cơ sở nhà, đất cần xử lý

Theo số liệu từ phần mềm tổng hợp, theo dõi kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư do các bộ, ngành, địa phương cập nhật, khối bộ, cơ quan trung ương có 5.165 cơ sở nhà, đất dôi dư phải xử lý, khai thác. Đến ngày 2/11/2026, đã hoàn thành xử lý 4.366 cơ sở, còn 799 cơ sở cần tiếp tục xử lý.

Trong số các bộ, cơ quan trung ương, Văn phòng Quốc hội, Đài Truyền hình Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành xử lý toàn bộ nhà, đất dôi dư thuộc diện phải xử lý.

Trụ sở Đội Thuế phía Nam thuộc Chi cục Thuế TP. Bắc Kạn cũ đã được đấu giá thành công, nguồn thu được đưa về ngân sách nhà nước. Ảnh: H.T

Một số đơn vị có tỷ lệ hoàn thành cao hơn tiến độ chung của khối trung ương gồm Bộ Tư pháp đạt 98%; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đạt 97,7%; Bộ Công thương đạt 97,3%; Bộ Tài chính đạt 92,8%; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt 91,1%.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ hoàn thành còn thấp như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đạt 21,1%; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đạt 22,2%; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đạt 40%; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt 40,6%; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đạt 41,4%.

Xét về số lượng cơ sở còn phải tiếp tục xử lý, Bộ Công an còn 188 cơ sở; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn 139 cơ sở; Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao cùng còn 132 cơ sở; Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn 116 cơ sở.

Địa phương còn hơn 8.000 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý

Đối với khối địa phương, tổng số nhà, đất dôi dư phải xử lý, khai thác là 26.805 cơ sở. Đến ngày 2/11/2026, các địa phương đã hoàn thành xử lý 18.756 cơ sở, còn 8.050 cơ sở chưa hoàn thành xử lý.

Tuyên Quang là địa phương có tỷ lệ hoàn thành cao nhất, đạt 97,8%, với 1.632/1.668 cơ sở. Tiếp theo là Bắc Ninh đạt 96,8%; Lạng Sơn đạt 96,6%; Thái Nguyên đạt 91,7%; Hải Phòng đạt 88,4%; Khánh Hòa đạt 87,4%.

Một số địa phương khác cũng có tỷ lệ hoàn thành cao hơn mức chung của khối địa phương như Đắk Lắk đạt 87,3%; Lai Châu đạt 86%; Quảng Ninh đạt 84,9%; Nghệ An và An Giang cùng đạt 82,7%; TP. Hồ Chí Minh đạt 81,5%; Thanh Hóa đạt 81,2%.

Trong khi đó, Quảng Trị là địa phương có tỷ lệ hoàn thành thấp nhất, mới đạt 11,5%, với 82/712 cơ sở. Tiếp đến là Đồng Tháp đạt 30,3%; Tây Ninh đạt 38,7%; Cà Mau đạt 39,9%; Cần Thơ đạt 44,7%; Ninh Bình đạt 46,4% và Đồng Nai đạt 47,7%.

Về số lượng nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, Gia Lai còn 707 cơ sở; Đà Nẵng còn 654 cơ sở; Quảng Trị còn 630 cơ sở; Phú Thọ còn 609 cơ sở; Ninh Bình còn 480 cơ sở; Hưng Yên còn 462 cơ sở và Quảng Ngãi còn 420 cơ sở.

Đáng chú ý, theo phần mềm tổng hợp, theo dõi kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, có 12 bộ, cơ quan trung ương chưa có tiến triển so với kỳ công khai trước (ngày 26/10/2026) gồm: Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Đài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ở khối địa phương, có 7 địa phương chưa có tiến triển so với kỳ trước, gồm Hải Phòng, Điện Biên, Đồng Nai, Huế, Hưng Yên, Sơn La và Đồng Tháp./.