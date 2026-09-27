Xử lý nguy cơ phát sinh xói lở trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Ngày 27/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết, trong cao điểm mùa mưa, Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có nguy cơ phát sinh xói lở, trượt mái taluy.

Ban Giao thông Đồng Nai yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục các tồn tại, bảo đảm kết cấu nền đường và chất lượng công trình./.