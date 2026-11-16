Xử lý người gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường ở Thái Nguyên

Khoảng14h ngày 8.11, tại nút giao đường Bắc Sơn kéo dài và tỉnh lộ ĐT 270 (thuộc phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), một ô tô mang biển số 20C-192.xx va chạm với một xe máy do bà H.T.H điều khiển, chở sau 2 người.

Qua điều tra, phương tiện xe máy do bà H.T.H (trú tại xóm Phúc Tiến, xã Đức Lương) điều khiển và chở theo 2 người phía sau.

Sau va chạm, tài xế ô tô không dừng lại xử lý vụ việc mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được chiếc ô tô cùng người điều khiển phương tiện.

Lực lượng chức năng làm việc với lái xe và phương tiện gây tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Qua làm việc với cơ quan công an, tài xế ô tô P.T.H (sinh năm 1988, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.