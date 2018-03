Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra cháy nổ

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy sẽ kiểm tra, thanh tra đối với những công trình chung cư cao tầng, những công trình thường xuyên vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

“Trên tinh thần tính mạng và tài sản của người dân là quan trọng nhất, tôi yêu cầu các đơn vị có kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện chỉ thị trên nghiêm túc, hiệu quả”. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị triển khai Chỉ thị về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với nhà chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn vào chiều 30-3 như trên.

Xử lý quyết liệt chung cư vi phạm PCCC

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết: Trên địa bàn có 406 chung cư trên 10 tầng, 508 chung cư dưới 10 tầng và 391 công trình nhà cao tầng khác. Trong đó có 474 chung cư xây dựng trước năm 1975 và chung cư xây dựng sau khi có Luật PCCC nhưng không thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Qua rà soát, cảnh sát PCCC phát hiện có nhiều công trình không đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn. Hệ thống kỹ thuật PCCC không được duy tu, bảo dưỡng dẫn đến xuống cấp, hư hỏng, mất tác dụng; tình trạng tự ý xây dựng cơi nới, lấn chiếm hành lang, lối đi, cầu thang thoát nạn và câu mắc hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện không an toàn vẫn còn xảy ra...

“Thời gian gần đây, tình trạng một số chung cư cao tầng chưa được nghiệm thu về PCCC, chưa hoàn công về xây dựng nhưng đã đưa vào sử dụng cũng tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ và tai nạn, sự cố mà từ đó có thể gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản” - ông nói.

Từ thực tế đó, ông Hưởng cho biết trong thời gian tới lực lượng PCCC sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với những công trình chung cư cao tầng, những công trình thường xuyên vi phạm về PCCC. Song song đó sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất khi có phản ánh của cư dân về dấu hiệu vi phạm liên quan PCCC và xử lý nghiêm minh, quyết liệt đối với những hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Phải có thang thoát hiểm ngoài trời

Đề cập trực tiếp đến vụ cháy chung cư Carina ở quận 8, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, cho rằng vụ cháy này đã cho nhiều bài học về công tác quản lý, đầu tư xây dựng các chung cư cũng như nâng cao ý thức người dân. “Nhất là thức tỉnh cho các nhà đầu tư trong việc chậm trễ tổ chức hội nghị nhà chung cư, bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị, cũng như ý thức trách nhiệm của người dân chưa tích cực tham gia hội nghị nhà chung cư” - ông Tuấn nói.

Vấn đề thứ hai, theo ông Tuấn đó là việc triển khai quy chế sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành chưa được nghiêm túc. Trong vụ cháy Carina, trong hợp đồng chủ đầu tư ký với đơn vị vận hành luôn có bảy bảo vệ trực 24/24 giờ và một bảo vệ trực ở vị trí màn hình camera... “Nhưng thực tế thì khi xảy ra vụ cháy không bóng dáng một người nào, mà theo cơ quan điều tra thì chỉ cần phát hiện sớm thì một bình chữa cháy nhỏ cũng có thể dập tắt đám cháy ngay từ đầu” - ông Tuấn nói và cho rằng khi xảy ra hậu quả thì chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông cũng cho biết sắp tới sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng bổ sung một số tiêu chí mới trong việc xây dựng và quản lý các nhà ở chung cư, chẳng hạn như quy định chung cư cao tầng phải có thang thoát hiểm bên ngoài, khi bàn giao căn hộ cần kèm theo cẩm nang thoát hiểm hoặc đơn vị vận hành phải huấn luyện thoát hiểm thường xuyên cho cư dân.

Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng không chỉ riêng chung cư và nhà cao tầng đang “nóng” mà tất cả nhà ở, khu phố đều có nguy cơ cháy nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt là quán bar, karaoke, vũ trường...

Bêu tên chung cư không an toàn

Trước các ý kiến này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng vụ cháy chung cư Carina đã để lại hậu quả thương tâm, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và gây bất an cho người dân đang sống trong các chung cư. “Chung cư này mới xây dựng và đưa vào sử dụng sáu năm trước. Chỉ mới sáu năm thôi nhưng không đáp ứng được các điều kiện PCCC, chuông báo cháy không hoạt động...” - ông Phong nói.

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND TP đã ban hành chỉ thị về PCCC với nhiều giải pháp cụ thể. Ông yêu cầu Văn phòng UBND TP tham mưu, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Trước đó, ngày 29-3, UBND TP.HCM đã ban hành Chỉ thị về PCCC, trong đó có nhiều giải pháp cho từng sở/ngành, quận/huyện. Trong đó, cảnh sát PCCC được yêu cầu công bố công khai danh sách các chung cư an toàn, chung cư chưa an toàn và chung cư không an toàn cho UBND các quận/huyện/phường/xã/thị trấn, cư dân biết để phối hợp giám sát…

TÁ LÂM