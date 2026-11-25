Ngày 25/11, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ, xử lý nghiêm bà Trịnh Thị T., chủ tài khoản mạng xã hội facebook “Trịnh xxx” về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây bức xúc trong dư luận.

Theo đó, liên quan vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 24/11 tại xã Vĩnh Thuận, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và dư luận xã hội. Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực xảy ra vụ việc ở xã Vĩnh Thuận (TP Hải Phòng).

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 16h ngày 24/11, một nhóm người đi xe ô tô đã dừng tại khu vực thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận. Ba người phụ nữ trong nhóm đến sân bóng, trò chuyện với nhóm cháu nhỏ đang chơi và có ý định cho tiền các cháu.

Nhóm người trên đã gọi các cháu lại gần xe ô tô để cho tiền, dẫn đến các cháu hoảng sợ bỏ chạy, khiến những người dân trong khu vực nghĩ đây là nhóm "bắt cóc trẻ em" nên đã hô hoán, quây lại tấn công nhóm người này và đưa về trụ sở UBND xã.

Trong khi nội dung vụ việc đang được xác minh, làm rõ, dù chưa kiểm chứng nhưng một số người dân đã ghi lại sự việc, chia sẻ nội dung, hình ảnh lên mạng xã hội, gây dư luận tiêu cực.

Vụ việc sau đó được Công an TP Hải Phòng thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử, khẳng định không xảy ra hành vi "bắt cóc trẻ em" tại xã Vĩnh Thuận như thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó bà Trịnh Thị T. vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook “Trịnh xxx” bình luận, chia sẻ các nội dung phức tạp, không đúng về sự việc.

Những thông tin chưa được kiểm chứng chia sẻ lên mạng xã hội về vụ việc gây dư luận tiêu cực.

Tại cơ quan Công an, bà Trịnh Thị T. thừa nhận không sinh sống ở trên địa bàn xã Vĩnh Thuận, không liên quan đến vụ việc và cũng không biết có việc bắt cóc hay không, nhưng do bức xúc nhất thời nên đã chia sẻ, đăng tải các nội dung chưa được kiểm chứng.

Hiện Phòng an ninh mạng và phòng,chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định.

Nhân sự việc này, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin, đặc biệt các thông tin chưa được kiểm chứng; không để việc sử dụng mạng xã hội trở thành nguyên nhân gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như tình hình ANTT trên địa bàn.