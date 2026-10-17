Xử lý người đàn ông đăng tin sai lệch trên mạng xã hội

Cụ thể, vào ngày 13/10, Công an xã Ngọc Lâm (tỉnh Hưng Yên) phát hiện tài khoản facebook N.V.V. trên nhóm “Cộng Đồng Quỳnh Phụ - TỈNH. HƯNG YÊN” đăng tải hình ảnh một con lợn chết thả trôi trên sông.

Đồng thời, N.V.V. đăng bức ảnh tag địa điểm đang ở “Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình” gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Công an xã Ngọc Lâm làm việc với công dân N.V.V đăng thông tin sai lệch lên mạng xã hội. (Ảnh: CAHY).

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản đăng tải thông tin trên là ông N.V.V. (sinh năm 1979, thôn Đà Trang, xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên) và mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông N.V.V. khai nhận, vào ngày 11/10/2026, ông đi ra bờ sông ở gần nhà thì nhìn thấy một con lợn chết đang thả trôi trên sông.

Sau đó, ông N.V.V. chụp ảnh rồi đăng lên Facebook, nhưng lại tag địa điểm đang ở “Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình”.

Tại buổi làm việc, ông N.V.V. đã thừa nhận hành vi đăng tải hình ảnh sai thông tin lên mạng xã hội đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Ông N.V.V. cho biết, khi phát hiện đã không trình báo đến cơ quan chức năng để xử lý kịp thời, có thể gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Sau khi nhận thức được hành vi vi phạm, ông N.V.V. đã tự giác viết cam kết không tái phạm và chủ động gỡ bỏ nội dung trên.

Xét thấy ông N.V.V lần đầu vi phạm, đã nhận thức được hành vi của mình, nhân thân tốt, hành vi chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã đã tiến hành tuyên truyền và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.