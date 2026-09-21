Xử lý người đàn ông chạy xe bán thuốc dạo không rõ nguồn gốc cho người dân

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Sơn Hạ đã phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Gò Ra kịp thời phát hiện, kiểm tra và ngăn chặn một trường hợp mang thuốc nam không rõ nguồn gốc đến bán cho người dân.

Theo đó, vào ngày 16/9, ông L.Đ.T (sinh năm 1946, trú tại thôn Liên Trì, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 70-F9 5123 đến nhà ông Đ.V.V (trú tại thôn Gò Ra, xã Sơn Hạ) với mục đích ngỏ ý khám, tư vấn điều trị các triệu chứng tê bì chân tay, đau xương khớp và bán thuốc điều trị.

Tại đây, ông T mang theo 6 tép thuốc dạng bột để uống và 01 chai thuốc dạng nước để xoa bóp, giới thiệu bán cho ông V với giá 1 triệu đồng. Ông V không đồng ý mua với mức giá trên và đề nghị nếu bán với giá 500 nghìn đồng thì sẽ mua về sử dụng thử, nếu thấy giảm triệu chứng sẽ tiếp tục liên hệ mua.

Công an kịp thời phát hiện, kiểm tra và ngăn chặn một trường hợp mang thuốc nam không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Khi hai bên chưa thực hiện việc mua bán, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Gò Ra đã phát hiện, nhanh chóng phối hợp với Công an xã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xã Sơn Hạ yêu cầu ông T cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của số thuốc cũng như các giấy tờ liên quan đến hoạt động khám, tư vấn, bán thuốc, tuy nhiên ông T không cung cấp được. Công an xã đã yêu cầu ông T về trụ sở để làm việc, xác minh và làm rõ.

Quá trình làm việc, ông T đã nhận thức được việc mang thuốc không rõ nguồn gốc đến bán cho người dân là không phù hợp với quy định pháp luật trong lĩnh vực y tế.

Qua xác minh, số thuốc trên chưa bán được cho ông V và chưa ghi nhận trường hợp người dân nào trên địa bàn mua, sử dụng số thuốc này. Công an xã đã tiến hành thu giữ toàn bộ số thuốc ông T mang theo; đồng thời tổ chức răn đe, giáo dục, yêu cầu ông T cam kết không tái phạm và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.