Xử lý nghiêm xe tự chế, shipper chở hàng cồng kềnh

Ngày 16/11, tại khu vực quốc lộ 1A và các tuyến đường quanh làng nghề thuộc xã Thanh Trì (Hà Nội), Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các trường hợp xe tự chế, xe kéo, xe ba gác và xe máy chở hàng hóa cồng kềnh.

Tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A.

Theo Thiếu tá Vũ Đình Thanh (cán bộ Đội CSGT số 14), thời gian qua trên địa bàn vẫn xuất hiện tình trạng người điều khiển xe máy tự ý kéo theo xe tự chế để vận chuyển hàng hóa. Đáng chú ý, một số người làm nghề giao hàng cũng tận dụng xe máy để chằng buộc thêm nhiều thùng hàng quanh thân xe, làm thay đổi kích thước phương tiện và gây mất an toàn khi lưu thông.

Như tại nút giao Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ, đây là nơi tiếp giáp giữa đường sắt và quốc lộ 1A, mật độ phương tiện tải trọng lớn, xe buýt và xe máy lưu thông khá đông. Trong điều kiện giao thông phức tạp, những chiếc xe kéo, xe máy chở hàng cồng kềnh len lỏi giữa các phương tiện không chỉ gây cản trở mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, đặc biệt khi chuyển hướng, dừng đỗ hoặc đi qua các nút giao.

Một chiếc xe máy chở hàng hóa cao ngất ngưởng.

Không ít trường hợp sử dụng xe máy cũ, xuống cấp, sau đó tự ý chế thêm khớp nối để kéo thùng hàng phía sau. Một số phương tiện có dấu hiệu không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, biển số cong vênh, hàng hóa được chằng buộc sơ sài. Khi di chuyển, những chiếc xe này dễ mất cân bằng, khó xử lý tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho cả người điều khiển và những người tham gia giao thông xung quanh.

Qua quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT ghi nhận nhiều lý do khác nhau được người vi phạm đưa ra để giải thích cho hành vi của mình. Người thì cho biết chỉ chở thuê một chuyến, quãng đường di chuyển ngắn nên tranh thủ chằng thêm hàng hóa để tăng tiền công; người nói chủ hàng không thuê ô tô tải mà chỉ thuê xe máy vận chuyển; trường hợp khác lại cho rằng phương tiện do chủ tự chế, bản thân chỉ là người làm thuê nên không thể quyết định việc sử dụng.

Không chỉ hàng hóa cồng kềnh mà biển số phương tiện cũng bị che khuất.

Một số tài xế còn cho rằng việc chở hàng cồng kềnh chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, trên những tuyến đường quen thuộc nên sẽ không xảy ra nguy hiểm.

Đơn cử như trường hợp tài xế T.A.P. (SN 1994) điều khiển xe máy BKS 90H9-03.XX phía sau và trên thân xe chằng buộc nhiều thùng hàng có kích thước lớn. Sử dụng thước dây kiểm tra, Cảnh sát xác định số hàng hóa có chiều cao 2,2m, vượt quy định 20cm; chiều rộng mỗi bên vượt quá 25cm.

Làm việc với tổ CSGT, nam tài xế cho biết nhận chở thuê với tiền công 90.000 đồng/chuyến cho quãng đường khoảng 1km. Dù biết việc chở hàng như vậy là không đúng quy định nhưng vì mưu sinh nên vẫn làm.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt người vi phạm.

Theo Thiếu tá Vũ Đình Thanh, không thể cứ biện minh vì mưu sinh để bỏ qua các quy định về an toàn giao thông rồi vi phạm. Đối với các trường hợp chở hàng vượt quá kích thước cho phép, lực lượng CSGT yêu cầu tháo dỡ phần hàng hóa vi phạm, bố trí phương tiện phù hợp để tiếp tục vận chuyển. Những trường hợp sử dụng xe tự chế, xe kéo không bảo đảm điều kiện lưu thông được kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội tiếp tục duy trì kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm liên quan đến phương tiện tự chế, vận chuyển hàng hóa cồng kềnh. Đặc biệt, công tác kiểm tra sẽ chú trọng những khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề và các tuyến đường thường xuyên có hoạt động giao nhận hàng hóa.

Việc chấp hành quy định về phương tiện và vận chuyển hàng hóa không chỉ là trách nhiệm của người trực tiếp điều khiển mà còn liên quan đến chủ phương tiện, chủ hàng và các cơ sở thuê vận chuyển. Mỗi chuyến hàng cần được bố trí phương tiện phù hợp, bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi lưu thông, tránh tình trạng vì tiết kiệm chi phí, tăng tiền công mà cố tình vi phạm, đẩy nguy cơ tai nạn về phía những người tham gia giao thông khác.