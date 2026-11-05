Xử lý nghiêm vụ xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng trồng tại Đắk Lắk

Liên quan đến vụ việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất rừng trồng tại khu phố Phú Hòa (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) vừa được phát hiện, ngày 5/11, ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp, cho biết địa phương đã triển khai phương án xử lý, kiên quyết lập lại trật tự xây dựng và quản lý đất đai tại khu vực này.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp nhận được thông tin phản ánh về tình trạng xây dựng nhà ở, mở đường bêtông, san gạt đất tại khu vực đất rừng trồng thuộc khu phố Phú Hòa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khu đất xây dựng thuộc diện tích đất của ông Trần Văn Bi, được Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) giao để sản xuất lâm nghiệp và được Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Hòa cấp sổ lâm bạ vào tháng 3/1994 với diện tích hơn 0,5ha.

Hiện trạng khu đất có một tuyến đường bêtông dài gần 91m, rộng khoảng 3m (do ông Trần Văn Bi xây dựng) và 11 ngôi nhà một tầng, có móng đá chẻ, tường gạch, mái lợp tôn. Các công trình này đều không có giấy phép xây dựng; trong đó, 10 ngôi nhà được xây dựng trước ngày 1/7/2025 và 1 ngôi nhà được xây dựng sau thời điểm này. Các trường hợp xây dựng nhà ở đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 11 ngôi nhà trên do 11 hộ dân xây dựng. Các hộ này nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Trần Văn Bi, vợ và các con của ông thông qua giấy viết tay. Đối chiếu với các quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, khu vực này được quy hoạch là đất phát triển dân cư đô thị, đất ở, đất giao thông và đất cây xanh. Vị trí khu đất đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng; theo hiện trạng, từ năm 2007 đến nay, khu vực này không có rừng.

Trong số 11 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nêu trên, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đã xử lý vi phạm hành chính 3 trường hợp. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân phường tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp còn lại và 1 trường hợp xây dựng đường bêtông. Địa phương yêu cầu các hộ dân khẩn trương thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; nếu không chấp hành, chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Theo ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao. Để lập lại kỷ cương pháp luật, bảo đảm trật tự đô thị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, trong tháng 10/2026, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành nhiều thông báo về việc tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng xây dựng công trình, nhà ở trái phép, không phép và các giao dịch đất đai không đúng quy định trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, chuyển nhượng đất không đúng quy định và xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng, nhằm thu hồi đất và đưa vào quản lý, sử dụng hiệu quả.

Công an phường Hòa Hiệp đã phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh kiểm tra, rà soát, ngăn chặn các trang mạng xã hội đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của phường, nhằm xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương./.