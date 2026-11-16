Xử lý nghiêm vụ khuyên đừng ăn cua… vì nghiệp chướng!

Trước đó, tài khoản Facebook có tên V.A. đã đăng tải thông tin: “Khuyên đừng ăn cua” kèm theo đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người phóng sinh cua.

Nhóm người đang thả cua.

Trong phần âm thanh của clip có nội dung cho rằng: “khi người ta luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục… Vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề”.

Ngoài ra còn có nội dung: “Người với cua từ vô số kiếp đến nay đều cũng đã từng là cha mẹ, anh em… Chỉ vì thay hình đổi dạng nên không thể biết nhau… mà thay nhau tạo nghiệp, giết hại lẫn nhau”.

Sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip này đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác từ người dùng mạng xã hội. Trong đó, có nhiều ý tranh luận trái chiều về nội dung trên.

Cà Mau được xem là thủ phủ cua của cả nước. Cua biển Cà Mau là ngành hàng chủ lực của tỉnh, mang lại nguồn thu nhập cho hàng chục ngàn hộ dân cho địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, nội dung clip có phát ngôn cho rằng “luộc cua ăn là cảnh tượng đại địa ngục, con người và cua có thể là cha mẹ, anh em từ kiếp trước” do tài khoản Facebook V.A. đăng tải, không đúng với giáo lý nhà Phật; đồng thời nội dung trên còn ảnh hưởng trực tiếp đến chủ trương phát triển ngành cua của tỉnh nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định.