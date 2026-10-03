Xử lý nghiêm vi phạm về môi trường

Trong đó, có 7 vụ thuộc lĩnh vực xây dựng và môi trường đô thị với số tiền phạt là 87 triệu đồng; 3 vụ liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm với tổng số tiền phạt 192 triệu đồng; 7 vụ vi phạm thuộc các lĩnh vực khác với số tiền xử phạt 329 triệu đồng, trong đó vi phạm về tài nguyên, khoáng sản 3 vụ với tổng tiền phạt gần 319 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 378 vụ, 414 đối tượng, tổng số tiền phạt hơn 10,4 tỷ đồng.

Trong đó, 161 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt gần 1,6 tỷ đồng; 57 vụ vi phạm về xây dựng, môi trường đô thị với tổng tiền phạt 580 triệu đồng và 160 vụ vi phạm khác liên quan đến các lĩnh vực khác, như y tế; khai thác tài nguyên, khoáng sản; sản xuất công nghiệp… với tổng số tiền phạt gần 8,3 tỷ đồng.