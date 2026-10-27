Xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tham dự hội nghị có đại diện Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Sở Nội vụ và 200 doanh nghiệp.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Đồng Nai Phạm Minh Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; các hành vi có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Trong 9 tháng năm 2026, BHXH Đồng Nai đã kiểm tra theo kế hoạch tại 260 đơn vị, kiểm tra đột xuất tại 54 đơn vị. Qua kiểm tra, cơ quan BHXH phát hiện 71 trường hợp chưa đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT với số tiền 457,9 triệu đồng; 9 trường hợp đóng thiếu thời gian với số tiền 58,4 triệu đồng; 69 trường hợp đóng thiếu mức đóng với số tiền 324,3 triệu đồng. Đáng chú ý, có 1.261 trường hợp hưởng chế độ BHXH chưa đúng quy định với số tiền hơn 639,3 triệu đồng.

Sau kiểm tra, BHXH thành phố đôn đốc các đơn vị khắc phục những tồn tại. Tổng số tiền truy đóng đối với các trường hợp chưa đăng ký tham gia, đóng thiếu thời gian và thiếu mức đóng hơn 839,1 triệu đồng. Cơ quan BHXH thu hồi hơn 638,6 triệu đồng về quỹ BHXH do đề nghị giải quyết chế độ chưa đúng quy định và hơn 1,3 tỷ đồng về quỹ BHYT do cơ sở khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán chưa đúng quy định.

Trong công tác xử phạt vi phạm hành chính, Giám đốc BHXH Đồng Nai ban hành 18 quyết định xử phạt với tổng số tiền đã thu là 101 triệu đồng.

Đối với tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, tại thời điểm ban hành quyết định kiểm tra, số tiền được xác định tại các đơn vị là hơn 3,7 tỷ đồng. Trong quá trình kiểm tra, các đơn vị đã khắc phục hơn 2,1 tỷ đồng. Tổng số tiền khắc phục, bao gồm cả các đơn vị thuộc năm trước là hơn 20,8 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc BHXH Đồng Nai Phạm Minh Thành đề nghị các đơn vị sử dụng lao động chủ động rà soát danh sách người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm; thực hiện đăng ký đầy đủ, đóng đúng thời gian, đúng mức và kiểm tra tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ. Người đứng đầu doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách, kịp thời khắc phục các khoản chậm đóng và phối hợp với cơ quan BHXH khi có yêu cầu kiểm tra.

Trong thời gian tới, BHXH thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, tập trung vào các đơn vị chậm đóng kéo dài, chưa đăng ký đầy đủ người lao động hoặc có dấu hiệu sai phạm trong hồ sơ hưởng chế độ. Đồng thời, cơ quan BHXH tăng cường phối hợp với Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Sở Nội vụ trong tuyên truyền, xác minh, xử lý vi phạm theo chức năng, thẩm quyền; đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.