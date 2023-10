Ngày 10/10, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2023, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 90 vụ (giảm 1,07%), giảm 60 người chết (giảm 1,24%), tăng 216 người bị thương (tăng 3,87%).

Trong 9 tháng đầu năm 2023, kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, nhu cầu đi lại tăng, đồng thời tập trung nhiều đợt cao điểm về trật tự an toàn giao thông đã tạo áp lực lớn lên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương tình hình trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2023 về cơ bản được bảo đảm.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia (Ảnh: Ngọc Hải).

TNGT tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết. Đặc biệt số vụ TNGT do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước.

Kết quả xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn được nhiều báo, đài, mạng xã hội đưa tin và được quần chúng nhân dân ủng hộ, câu chuyện về "Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đã đi vào bữa cơm của từng gia đình", mọi người trong gia đình, bạn bè nhắc nhở nhau đã uống rượu bia thì không lái xe, qua đó dần hình thành thói quen, văn hóa tham gia giao thông của người dân "không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia".

Bên cạnh đó, số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng (22 vụ), làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. TNGT đường sắt tăng một tiêu chí (số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2022. Vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời.

Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố. Tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện, khiến cho hàng hóa bị rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông tiếp tục diễn ra, điển hình như một số vụ xe container rơi cuộn thép tại Tp.HCM, Hà Nội.

Ngoài ra, tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội, Tp.HCM có xu hướng tăng, trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, nhất là tại cửa ngõ ra, vào các thành phố lớn, nguyên nhân là do số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Đáng chú ý, gia tăng hành vi chống người thi hành công vụ trong quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông (xảy ra 44 vụ, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm 2022).

Trong 9 tháng đầu năm, số vụ TNGT do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước.

Phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, ông Hùng cho biết, do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân, lái xe và chủ doanh nghiệp còn yếu kém; tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, sai phần đường, làn đường cho phép... còn diễn ra khá phổ biến; hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn, chất ma túy khi lái xe đã giảm sâu nhưng vẫn còn tồn tại.

Cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương còn nhận thức chưa đúng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, còn tình trạng ỷ lại cho các lực lượng chức năng; Hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, nhất là trong kiểm tra việc thực hiện quy định an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nguồn kinh phí dành cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn hạn chế.

Về phương hướng nhiệm vụ quý IV/2023, ông Hùng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu mà Đảng, Quốc Hội và Chính phủ đã đặt ra là trong năm 2023 kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022.

Lê Mạnh Quốc