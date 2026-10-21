Xử lý nghiêm vi phạm giao thông của người nước ngoài

Chủ động phòng ngừa từ địa hình hiểm trở đến ý thức chấp hành

Những năm gần đây, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, độc đáogiúp Cao Bằng trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch quốc tế, thu hút hàng vạn lượt du khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm. Để thuận tiện di chuyển, khám phá, nhiều du khách lựa chọn thuê xe máy tự lái.

Tuy nhiên, do địa hình miền núi hiểm trở, đèo dốc quanh co, cùng việc chưa quen hệ thống giao thông và quy tắc đường bộ tại Việt Nam, không ít du khách gặp khó khăn khi di chuyển. Đã có những vụ va chạm, tai nạn đáng tiếc xảy ra, đòi hỏi lực lượng chức năng có giải pháp để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngay đợt ra quân, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã kiểm tra 85 trường hợp người nước ngoài điều khiển phương tiện. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp, tổng số tiền 6 triệu đồng, lỗi chủ yếu là không có giấy phép lái xe theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh ra quân kiểm soát người nước ngoài vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh một số trường hợp vi phạm do chưa nắm rõ quy định của pháp luật Việt Nam về TTATGT, đa số du khách quốc tế đến Cao Bằng có ý thức chấp hành tốt. Anh Henry, du khách đến từ Anh, chia sẻ: Khi sang du lịch Việt Nam, tôi đã chủ động tìm hiểu và trang bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc tham gia giao thông. Trong suốt hành trình, tôi luôn tuân thủ nghiêm túc Luật TTATGT đường bộ của Việt Nam để bảo đảm an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh.

Đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ và quản lý chặt cơ sở cho thuê xe

Trung tá Lý Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết,để nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý vi phạm, đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai nghiêm túc kế hoạch công tác; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm. Phòng CSGT phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thành lập các tổ công tác chuyên đề, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm và địa bàn thường xuyêncó đông du khách nước ngoài qua lại.

Điểm nhấn của đợt ra quân là bố trí cán bộ, chiến sĩ có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tham gia các tổ công tác, phối hợp với lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích quy định pháp luật Việt Nam về TTATGT cho du khách nước ngoài. Cách làm này giúp du khách hiểu rõquy định và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, lực lượng chức năng làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe mô tô tự lái, tuyên truyền, yêu cầu chủ cơ sở chấp hành nghiêm quy định pháp luậtvà ký cam kết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển hoặc không có giấy phép lái xe phù hợp theo quy định.

Cán bộ Phòng CSGT kiểm tra giấy phép lái xe của người nước ngoài lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, qua tuần tra và kiểm tra thực tế, lực lượng Công an tuyên truyền Luật TTATGT đường bộ cho 361 lượt du khách nước ngoài, phát 310 tờ rơi hướng dẫn quy tắc tham gia giao thông bằng tiếng nước ngoài; kiểm tra 239 trường hợp người nước ngoài điều khiển phương tiện; phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với tổng số tiền 13,9 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu gồm vi phạm tốc độvà điều khiển xe mô tô có dung tích từ 50 cm³ đến 125 cm³ khi có giấy phép lái xe nhưnggiấy phép không phù hợp với loại xe đang điều khiển.

Thiếu tá Chu Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết: Đội duy trì công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang Fanpage của Công an tỉnh để người dân, du khách nắm bắtthông tin, tạo sự đồng thuận trong chấp hành. Các tổ tuần tra cắm chốt ngay tại các nút giao trọng điểm, đầu tuyến quốc lộ, sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi hình phương tiện để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như không có giấy phép lái xe, thiếu đăng ký xe hoặc bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, lực lượng CSGT tỉnhtừng bước siết chặt bảo đảm TTATGT đối với người nước ngoài. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, khẳng định hình ảnh Cao Bằng thân thiện, kỷ cương trong lòng bạn bè quốc tế.