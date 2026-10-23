Xử lý nghiêm tình trạng xin ăn biến tướng

Lực lượng chức năng phường Sơn Trà tăng cường kiểm tra và xử lý tình trạng xin ăn, bán hàng rong trên các tuyến đường trọng điểm. Ảnh: ĐVCC

Ghi nhận tại một số tuyến đường trọng điểm như Hoàng Thị Loan, Nguyễn Văn Linh, Lý Thái Tông, Lê Duẩn... tình trạng bán hàng rong chèo kéo khách du lịch và xin ăn vẫn diễn ra. Anh N.H.Đ. (du khách đến từ Gia Lai) cho biết, khi đang dùng bữa cuối tuần tại một quán ăn ở Đà Nẵng, anh liên tục bị 2-3 người chèo kéo mua hàng rong.

Thực trạng người già, trẻ nhỏ lang thang bán hàng rong tại các ngã tư tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Đặc biệt, trẻ em mưu sinh trên đường phố dễ đối mặt với nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi.

Giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 503/KH-UBND về thực hiện mục tiêu Chương trình “Không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng” trên địa bàn thành phố năm 2026.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% trường hợp được phát hiện, tiếp nhận và xử lý theo quy định; phấn đấu giảm 90 - 100% tình trạng xin ăn biến tướng tại các địa điểm du lịch, thương mại so với đầu năm 2026.

Là địa bàn trọng điểm thường xuyên đón lượng lớn du khách, phường Hội An đã thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm tại tuyến phố du lịch, không gian công cộng.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội An cho biết, đối với người từ nơi khác đến, tổ công tác sẽ vận động và hướng dẫn họ trở về nơi cư trú để chính quyền sở tại quản lý. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xác minh, xử lý nghiêm.

Đối với người thuộc địa bàn quản lý, phường tiến hành rà soát hoàn cảnh để có hướng hỗ trợ sinh kế hoặc hướng dẫn thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Tại phường Sơn Trà, từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 3 đợt cao điểm ra quân xử lý chèo kéo du khách; duy trì kiểm tra đột xuất vào ngày 15 và 30 âm lịch hằng tháng.

Qua đó, phường vận động 200 cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định, dán áp phích tuyên truyền đường dây nóng. Lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản, đưa 1 trường hợp xin ăn biến tướng vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, phường Hải Châu tăng cường rà soát, quản lý cư trú đối với người lao động tự do, đánh giày, bán vé số từ địa phương khác đến.

Công tác tuần tra ban đêm tại các chợ, bệnh viện và điểm du lịch được duy trì liên tục nhằm ngăn chặn việc hình thành các điểm nóng phức tạp về mỹ quan đô thị.

Để giải quyết tận gốc vấn đề, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách không nên cho tiền trực tiếp người xin ăn trên đường phố, không mua hàng khi bị chèo kéo, ép buộc.

Đặc biệt, khi phát hiện các dấu hiệu chăn dắt, lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em để xin tiền, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương qua đường dây nóng để kịp thời xử lý.