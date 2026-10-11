Xử lý nghiêm tình trạng chiếm dụng lòng lề đường khu vực trường học làm chỗ đậu xe

Ngày 10/10, Chuyên đề Công an TPHCM phản ánh tình trạng nhiều ô tô đậu dưới lòng đường, thậm chí leo lên vỉa hè tại đường số 21, trước cổng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Thông Tây Hội, TPHCM), bất chấp biển báo cấm đậu xe được đặt gần đó, gây cản trở việc đi lại của người dân.

CAP. Thông Tây Hội kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm

Tình trạng trên diễn ra cả vào giờ cao điểm, nhất là thời điểm phụ huynh tập trung đón học sinh tan trường. Nhiều ô tô, trong đó có cả xe tải, dừng đậu chiếm dụng không gian lưu thông, khiến mặt đường bị thu hẹp, giao thông ùn ứ, gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh khi di chuyển.

Sau khi Chuyên đề Công an TPHCM phản ánh, trong ngày 10 và 11/10, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng, đậu phương tiện không đúng quy định; đồng thời rà soát những phương tiện đã được phản ánh trên báo để xác minh, xử lý theo quy định.

Trả lại không gian thoáng đãng trước cổng trường Lương Thế Vinh

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh để cùng tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và người đưa đón học sinh chấp hành quy định về dừng, đậu xe, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Nhà trường được đề nghị tăng cường thông tin đến phụ huynh, hướng dẫn việc đưa đón học sinh phù hợp, tránh tập trung phương tiện gây cản trở giao thông trước cổng trường.

Lực lượng Công an phối hợp cùng BGH nhà trường xử lý triệt để tình trạng chiếm vỉa hè làm chỗ đậu xe

Việc kiểm tra, xử lý kết hợp tuyên truyền, phối hợp với nhà trường nhằm khắc phục tình trạng tái diễn, tạo không gian đi lại thông thoáng, an toàn cho học sinh và người dân.