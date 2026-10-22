Xử lý nghiêm thuyền viên vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện

Công an TP Hải Phòng cho biết, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của thuyền viên và người điều khiển phương tiện thủy, trong đó có quy định về nồng độ cồn.

Khoảng 9h30 ngày 21/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các thuyền viên làm việc trên phương tiện mang số hiệu NB89XX. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thuyền viên N.M.S có nồng độ cồn ở mức 0,355 mg/l khí thở, thuộc ngưỡng vượt quá 0,25 mg/l đến 0,4 mg/l khí thở.

Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp này và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong đợt cao điểm vừa qua, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý tổng cộng 5 trường hợp thuyền viên vi phạm quy định về nồng độ cồn khi làm nhiệm vụ trên phương tiện thủy.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các chủ phương tiện, thuyền viên chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an toàn trên các tuyến sông và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.