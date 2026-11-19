Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 19/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở tỉnh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 85 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiến hành 1 cuộc giám sát chuyên đề đối với 15 cơ quan, đơn vị về công tác này.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật tập trung, khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch, chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; bố trí, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư; xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Đồng thời đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án chậm triển khai; thường xuyên tổ chức cuộc họp chuyên đề để nghe báo cáo tiến độ, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể. Đến ngày 15/10, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 197 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc; còn 47 dự án đang tiếp tục được chỉ đạo, xử lý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến đánh giá cao kết quả mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt là trong bối cảnh tỉnh vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa triển khai vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Nguyễn Huy Tiến đề nghị tỉnh cần đảm bảo tính phù hợp của các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp, trao đổi, tổ chức giao ban định kỳ trong xử lý các vụ việc để cùng đánh giá kết quả phối hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần rà soát, cập nhật các số liệu, đặc biệt là những số liệu có sự thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2026, bảo đảm báo cáo phản ánh đúng thực tế; bổ sung, làm rõ kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh bằng các số liệu cụ thể để đánh giá đầy đủ bức tranh phát triển chung.

Đối với một số vụ việc kéo dài, cần đánh giá toàn diện cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về xử lý các dự án tồn đọng, tỉnh cần cập nhật đầy đủ tình hình, làm rõ từng trường hợp đã có phương án xử lý và những nội dung tỉnh đang chủ động triển khai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn công tác và nêu rõ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Phạm Quang Ngọc đã báo cáo, làm rõ một số nội dung về tổ chức bộ máy và triển khai các chủ trương lớn của Trung ương; khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; kết quả phát triển kinh tế-xã hội và định hướng phát triển trong cả nhiệm kỳ; việc thực hiện các chủ trương, chính sách về văn hóa, xã hội và an sinh xã hội; công tác xử lý các dự án chậm tiến độ, cơ sở nhà, đất dôi dư và vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai./.