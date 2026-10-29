Xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái

Liên tiếp phát hiện các vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả

Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, trong đó có các sản phẩm hóa mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung. Đáng chú ý, một số vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.

Ngày 21-10-2026, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã An Khánh kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt và sữa tắm, phát hiện số lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu OMO và Lifebuoy. Tổng trị giá hàng hóa thành phẩm được xác định gần 600 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở sản xuất các sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: Đ.T

Theo dữ liệu bán hàng được trích xuất, giá bán các sản phẩm này thấp hơn từ 2 đến 3 lần so với hàng chính hãng. Toàn bộ hàng hóa, nguyên liệu và vật tư liên quan đã được xử lý theo thẩm quyền để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng phát hiện vụ việc liên quan đến hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi có dấu hiệu làm giả tại Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat trong các sản phẩm vượt ngưỡng cho phép từ 20 đến 33 lần; một số vitamin như B1, B3, B6 được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện. Ngày 24-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ quan Công an kiểm tra cơ sở làm giả viên nén C sủi. Ảnh: Cơ quan chức năng

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong tháng 9-2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 8.245 vụ, xử lý 8.085 vụ vi phạm. Trong đó, có 236 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu; 269 vụ hàng giả và 7.580 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế cùng các hành vi vi phạm khác.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trong tháng đạt hơn 2.411 tỷ đồng, gồm tiền phạt hành chính hơn 567 tỷ đồng, tiền truy thu thuế hơn 1.844 tỷ đồng và tiền bán hàng hơn 354 triệu đồng. Đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan chức năng đã khởi tố 14 vụ với 37 bị can.

Cùng thời gian này, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào những tuyến, địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Thực tế trên cho thấy, hàng giả không chỉ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu hợp pháp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, với các sản phẩm hóa mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung, việc lưu thông hàng hóa không bảo đảm chất lượng có thể gây ra những hậu quả khó lường.

Áp dụng chế tài đúng hành vi, tăng trách nhiệm trên môi trường số

Để đấu tranh hiệu quả với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, công tác kiểm tra cần gắn với xác minh nguồn gốc hàng hóa, thu thập chứng cứ và xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Việc xử lý phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, thẩm quyền và quy định pháp luật tương ứng.

Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21-2-2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã bổ sung, sửa đổi nhiều quy định, trong đó có các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giao dịch trên không gian mạng.

Đáng chú ý, tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số trung gian có thể bị phạt từ 100 đến 200 triệu đồng nếu không xác thực danh tính tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên nền tảng theo quy định. Nghị định cũng quy định mức phạt từ 50 đến 70 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm cụ thể trong giao dịch trên không gian mạng.

Các mức phạt này áp dụng đối với những hành vi thuộc phạm vi điều chỉnh tương ứng của nghị định, không phải mức phạt chung cho mọi hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Đối với từng vụ việc, cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào loại hàng hóa, hành vi vi phạm, giá trị hàng hóa và các tình tiết liên quan để xác định hình thức, mức xử lý phù hợp.

Trường hợp hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hình sự theo quy định pháp luật. Việc xác định trách nhiệm pháp lý phải dựa trên hồ sơ, chứng cứ và kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Ảnh minh hoạ.

Theo Thiếu tá Phạm Tiến Chương, Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, các vụ việc hàng giả, hàng nhái liên tiếp bị phát hiện, xử lý là lời cảnh tỉnh đối với những đối tượng coi thường pháp luật để trục lợi bất chính. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, đặc biệt trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm, được dự báo còn phức tạp.

Các đối tượng có thể thay đổi phương thức hoạt động, chuyển địa điểm sản xuất về khu vực ven đô, lợi dụng các cơ sở hoạt động kín đáo hoặc sử dụng nền tảng thương mại điện tử để phân phối hàng hóa vi phạm. Thực tế này đặt ra yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường nắm tình hình, kiểm tra nguồn gốc hàng hóa và phối hợp xử lý vi phạm, nhất là đối với những mặt hàng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần chủ động lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tìm hiểu thông tin về nhà sản xuất, đơn vị phân phối và thận trọng với hàng hóa có giá bán thấp bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Việc phát hiện, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, kết hợp với kiểm soát hiệu quả hoạt động kinh doanh trên môi trường số, là yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.