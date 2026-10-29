Xử lý nghiêm hành vi mạo danh trong đăng ký kinh doanh

Nhiều người bị giả mạo thông tin trong đăng ký kinh doanh được phát hiện khi nhận thông báo nợ thuế kèm theo quyết định đề nghị cơ quan chức năng tạm hoãn xuất cảnh. Tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính và UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp xử lý phản ánh về tình trạng giả mạo, lấy cắp thông tin và các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 21/10, Cục Thuế cũng đã có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế phối hợp giải quyết các trường hợp cá nhân phản ánh bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Căn cứ vào các quy định hiện nay, Cục Thuế đã xác định rõ việc tiếp nhận, giải quyết nội dung phản ánh này thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cán bộ thuế hướng dẫn cho đại diện doanh nghiệp về thủ tục liên quan.

Để xử lý tình trạng này, Thuế TP Hồ Chí Minh đã công khai thông tin đường dây nóng để người dân, người nộp thuế kịp thời phản ánh việc bị giả mạo thông tin cá nhân để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Thuế thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính để chuyển thông tin phản ánh tới cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, hiện Cục Thuế nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn đối với trường hợp cá nhân bị mạo danh thông tin để thực hiện việc đăng ký kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm nay, số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa tại TP Hồ Chí Minh được xác định lên tới con số 47 nghìn doanh nghiệp. Nguyên nhân khiến lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể tăng mạnh phần lớn là do việc rà soát và xử lý hồ sơ, làm sạch mã số thuế đối với các doanh nghiệp đã ngưng hoạt động từ lâu nhưng chưa làm thủ tục chính thức khiến số lượng hoàn tất việc giải thể tăng cao. Tuy nhiên, việc làm thủ tục để giải thể doanh nghiệp cũng hết sức khó khăn, kéo dài.

Thông tin về vướng mắc trong quá trình làm thủ tục giải thể doanh nghiệp liên quan đến vấn đề thuế, ông Nguyễn Tiến Dũng cho rằng việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế đã được Thuế TP Hồ Chí Minh triển khai ngay từ đầu năm. Tháng 6 vừa qua Thuế TP Hồ Chí Minh tiếp tục đưa ra chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Nhưng quá trình thực hiện phát sinh một số trường hợp vướng mắc như doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, không còn nhân sự và người đại diện để phối hợp cung cấp hồ sơ, giải trình các nội dung liên quan.

Đối với những doanh nghiệp có nhiều đơn vị phụ thuộc, hoạt động tại nhiều địa bàn hoặc có các giao dịch cần xác minh, đối chiếu, việc tổng hợp và xử lý nghĩa vụ thuế cần nhiều thời gian.

Đại diện doanh nghiệp làm thủ tục tại Thuế TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Thuế TP Hồ Chí Minh cho rằng, để rút ngắn thời gian kiểm tra, đối chiếu nghĩa vụ thuế cần có sự phối hợp của người nộp thuế. Cục Thuế đã gửi thông báo, người nộp thuế có thể quét mã QR để tải hướng dẫn việc chuẩn bị tài liệu, cung cấp hồ sơ nhằm hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp. Cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh việc thông báo cụ thể những nội dung còn thiếu để doanh nghiệp chủ động phối hợp xử lý, hạn chế việc bổ sung hồ sơ nhiều lần. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm việc trao đổi thông tin, xử lý hồ sơ được thực hiện đồng bộ.

Đối với doanh nghiệp đã ngưng hoạt động, không còn phát sinh doanh thu nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, cơ quan thuế sẽ căn cứ tình trạng hồ sơ và dữ liệu quản lý để xác định nghĩa vụ còn tồn tại, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục theo quy định. Những doanh nghiệp còn tồn tại nghĩa vụ thuế khi thực hiện giải thể, cơ quan thuế sẽ căn cứ hồ sơ để xác định những nội dung chưa hoàn thành, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, quyết toán, bổ sung hồ sơ, nộp các khoản thuế còn thiếu và xử lý các nghĩa vụ liên quan. Hiện Cục Thuế đã hướng dẫn thuế địa phương rà soát và chỉ thông báo 1 lần để người nộp thuế biết, hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Với những doanh nghiệp đã ngưng hoạt động, không còn khả năng liên hệ hoặc chưa chủ động phối hợp, cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát thông tin, xác minh và thực hiện các biện pháp quản lý thuế. Phối hợp thông báo đến cơ quan chủ quản, cơ quan cấp phép để xử lý. Trong đó, việc xử lý đối với các khoản nợ thuế dựa trên cơ sở xác định đúng số tiền còn phải nộp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và các điều kiện áp dụng theo quy định.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, quan điểm của cơ quan thuế là tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động một cách thuận lợi, nhưng cũng phải bảo đảm công tác quản lý thuế được thực hiện hiệu quả, thu đúng, thu đủ cho ngân sách. Đây là vấn đề khó đối với những doanh nghiệp đã “mất tích” từ nhiều năm trước.